Česko - Německo 4:6 Baseballisté si v Mexiku komplikují cestu za postupem

Baseballová reprezentace U23 podlehla ve třetím utkání MS Německu 4:6 a zkomplikovala si tak cestu do skupiny bojující o medailové pozice. Otevřela si ji přitom hned v úvodním duelu MS po výhře nad domácím Mexikem.

Utkání s letošními vicemistry Evropy U23 bylo až do 3. směny jasnou záležitostí nadhazovačů, tedy Filipa Čapky a Simona Grosse. Ve 3. innigu ale česká obrana udělala při dvou autech chybu a němečtí pálkaři následně složili čtyři hity za sebou a ujali se vedení v utkání 4:0. Český útok donutil v dohrávce směny německou stranu k vystřídání nadhozu, ale to bylo vše. První body zaznamenal až v následující hře, když stáhl dva body a Německo opět střídalo nadhoz.

Na dostřel se pak čeští hráči dostali v dohrávce 6. směny. Na českém kopci nadále dobře fungoval Čapka, a nakonec odházel bez dalších obdržených bodů 6 inningů. „Myslím, že jsem mohl situaci ve 3. směně lépe vyřešit, ale jinak bylo dobré, že všechny nadhozy jsem házel do striku, a to dobře fungovalo," líčí nadhazovač brněnských Draků a pokračuje: „Nezažil jsem takové horko, po každé směně jsem se musel v dog outu chladit a pálily mě boty. Ale bylo to pro všechny stejné."

Do poslední směny se na nadhoz postavil teprve devetenáctiletý Lukáš Pacal z Třebiče, ale po nepřesnosti v obraně Německo obsadilo první metu. To bylo signálem pro českého head coache k další výměně na kopci. Důvěru dostal Michal Kovala, který skvěle doházel zápas s Mexikem. Tentokrát se mu ale tolik nedařilo, a soupeř si připsal šestý bod v zápase. Český tým tak musel v dohrávce poslední směny stahovat tříbodovou ztrátu, což se mu nepodařilo.

Až na domácí metu se dostal pouze Kubica po sebeobětovacím odpalu Smoly. Češi měli v utkání a v jeho závěru na pálce několik šancí, které ale nedokázali dobře využít a odešli tak podruhé v turnaji poraženi. „Soupeři dobře využili všechny nabídnuté šance. Spadlo jim pár odpalů do děr, poskládali je za sebe, my bohužel ne," shrnuje Čapka.

Ve skupině Čechy čekají ještě dvě utkání, s Dominikánskou republikou a Kubou.