Hořké vzpomínky na Tokio slábnou. Ondru nakopla svatba a další dobrodružství

Adam Ondra nevzpomíná na olympiádu s úsměvem. Pozitivní věci v životě to ale přebily

Ondra patřil v Tokiu při olympijské premiéře sportovního lezení ke žhavým kandidátům na medaili, ve vypjatém kombinačním závodu ale nakonec skončil šestý. „Když si na to vzpomenu, tak to ve mně úsměv nevyvolá," přiznal - s úsměvem - během šampionátu ve Slaném.

Necelé dva měsíce od hořkého olympijského vystoupení bylo na Ondrovi patrné uvolnění, které kontrastovalo se stresovým obdobím před a v průběhu her. „Asi nejdůležitější věc, kterou jsem od olympiády stihl, byl pořádný odpočinek. Dva týdny po návratu jsem spal denně deset jedenáct hodin a stejně jsem měl pořád pocit, že jsem nedospaný. A rozhodně to nebyl jet lag, ale znak dlouhodobé únavy a vyčerpání. Což se po relativním neúspěchu v Tokiu somatizovalo," popisoval brněnský lezec.

Adrenalin na písku i svatba snů

Po doplnění sil pak Ondra začal vychutnávat laskominy, které si v souvislosti s olympiádou musel často odepřít. Na Klokočských skalách si zalezl s legendou pískovcového lezení Petrem „Špekem" Slaninou, užil si exhibici Rockmaster v italském Arku, na Býčí skále v Moravském krasu vylezl novou cestu v elitní obtížnosti 9a...

„Hrozně mi chyběla trocha dobrodružství. Proto bylo třeba supr zajet si na písek. Tam to není o tom, jestli se člověk přitáhne na malíčku, ale jestli psychicky ustojí fakt, že stojí v nejistém terénu několik metrů nad kruhem," líčil nadšeně osmadvacetiletý lezecký mág.

Do dalšího dobrodružství se pak pustil zkraje září, kdy si u Lago di Garda řekli s přítelkyní Ivou Vejmolovou životní ano. „Myslím, že to byla svatba snů. Všechno vyšlo přesně tak, jak jsme si v duchu představovali," přiblížil Ondra. Co přinesl zásadní krok? „Nadechoval jsem se k odpovědi, že se nic nezměnilo," rozesmál se trojnásobný mistr světa. „Ale je skvělý pocit nosit prstýnek a mluvit o ženě jako o manželce," culil se.

Najde linii 9c+?

V lezeckém ráji nedaleko jezera Garda se Ondra chystá strávit letošní zimní sezonu a na tamním vápenci má v hledáčku solidní „prásky". „Je tam jeden projekt, který čeká na přelezení a jehož obtížnost bude určitě 9b+. A doufám, že by se dalo najít i něco těžšího. Některé linie jsem viděl, někde jsem ještě nebyl. Ale tuším, že by tam místa s potenciálem na cestu v obtížnosti 9c nebo i těžší mohly být. Uvidíme," plánuje český fenomén, který jako první na světě navrhl a přelezl linii v obtížnosti 9c.

I přesto, že si dal za cíl zapomenout na nepovedené Tokio, už intuitivně cílí na hry v Paříži v roce 2024, kde budou závodníci bojovat o medaile v rychlostním lezení a kombinaci lezení na obtížnost a boulderingu. „Chci se teď soustředit na skalní lezení. Ale v hloubi mysli to je. A s trenérem Petrem Klofáčem synchronizujeme současný trénink tak, aby odpovídal dlouhodobým cílům směrem k olympiádě," poodhalil český borec.