Nikaragua - Česko 3:0 Další těsná prohra baseballistů

Čeští baseballisté vstoupili na MS do 23 let v Mexiku do skupiny o 7.-12. místo porážkou. Nedokázali si ve vyrovnaném zápase poradit s národním týmem Nikaragui a připsali si tak pátou prohru na turnaji.

Na kopec se na začátku zápasu postavil Ondřej Satoria, který v prvním zápase na šampionátu porazil obhajující světové šampiony Mexiko. Ale už v první směně se na něj dokázali pálkaři Nikaragui prosadit a dvoubodovým homerunem se dostali do vedení. Ve druhé směně ho pak po chybě české obrany navýšili na 3:0. Satoria se poté dokázal výborně vrátit do zápasu a kompletně zastavil útok středoamerického celku. „Naši nadhazovači tady hází fakt skvěle," ocenil catcher Martin Zelenka. Satoria nakonec odházel celých šest směn, do konce svého působení na hřišti už neobdržel žádný bod. Druhý start na mistrovství světa a druhý výjimečný výkon v jeho podání.

Pálkaři ale opět pokračovali ve slabých útočných výkonech a nedokázali, stejně jako v předchozích zápasech, podpořit kvalitní hru nadhazovačů. „Musíme prostě trochu změnit přístup, lépe si přečíst nadhazovače a pomáhat si. Nedostávat se tolik do dvou striků, a když už se tam dostaneme, tak bojovat a dostávat odpaly co nejvíc do pole," míní Zelenka. „Hodně z nadhazovačů je stejné kvality jako zahraniční hráči, které jsme měli možnost vídat letos v extralize. Samozřejmě tu někteří házeli rychleji, ale těch bylo jen pár. Všichni měli dobré technické nadhozy, ale prostě nebyli tak dobří. Padla na nás deka a musíme se z toho dostat," přeje si Zelenka.

Češi dokázali zdramatizovat zápas až v poslední směně, kdy obsadili všechny tři mety, ale na tabuli již svítily dva outy. Na pálce byl navíc nejlepší pálkař českého útoku Vojtěch Menšík, který poslal ránu po lajně u třetí mety. Obrana Nikaragui zahrála výborně a nedovolila Čechům vrátit se do zápasu. „Poslední směna už byla z naší strany super, měli jsme skvělé nástupy na pálku a dokázali se dostat na všechny tři mety. Akorát potřebujeme tohle dělat dříve v zápase, ne až v poslední směně," popisuje dramatickou koncovku chytač pražského Tempa.

Sedmý zápas na MS odehraje česká reprezentace proti Nizozemsku. Zápas začíná ve čtvrtek od 19:30 českého času.