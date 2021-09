Bitva o softbalový titul: dravý nováček vyzve obhájkyně z Prahy

Senzace je blízko. Softbalistky Arrows Ostrava se dostaly do nejvyšší soutěže po devíti letech, parádní výkony je tam dovedly až do bojů o titul. Tam se srazí s obhájkyněmi tituli - pražskými Joudrs. Finálová série začíná v sobotu od 13:00 v pražských Bohnicích.

Ostrava už jeden mistrovský titul oslavila díky baseballistům, teď může díky Arrows myslet i na korunu pro softbalové královny. Nováček vyhrává a šokuje konkurenci. „Musíte mít kolem sebe lidi, co tomu věří. Když jsme vstoupili do této soutěže, nevěděli jsme, co nás čeká. Ale když jsme zjistili, že jsou týmy hratelné, tak jsme chtěli furt vyhrávat. Sebedůvěra je velmi důležitá," komentuje tažení soutěží Pavel Burkovič, trenér Arrows Ostrava.

Na Arrows čekají úřadující mistryně z Joudrs Praha, které si poradily městské rivalky - Eagles. Mezi pražskými softbalistkami vyčnívá zkušená pálkařka Veronika Klimplová, která předvedla 47 úspěšných odpalů. Výraznou posilou se ukázala Američanka Taylor Ann Edwards. Ta v předešlých pěti zápasech zařídila jako nadhazovačka vítězství a na kontě má 23 strikeoutů.

VIZITKY FINALISTEK SOFTBALOVÉ EXTRALIGY Joudrs Praha Nejlepší pálkařka: Veronika Klimplová (47 hitů) Elitní nadhazovačky: Anna Zoulová (80 strikeoutů) Celý tým za sezonu: 271 úspěšných odpalů, 13 homerunů, 183 bodů, 123 strikeoutů Arrows Ostrava Nejlepší pálkařka: Tereza Kubicová (45 hitů) Elitní nadhazovačka: Dominika Rampáčková (70 strikeoutů) Celý tým za sezonu: 277 úspěšných odpalů, 3 homeruny, 162 bodů, 188 strikeoutů

Arrows na nadhozu táhne Dominika Rampáčková nebo Japonka Mariko Goto, které se daří rovněž na pálce. Tam je z ostravského týmu nejlepší Tereza Kubicová se 45 úspěšnými odpaly. Další silnou pálkařkou v Ostravě je Barbora Saviola se zkušenostmi z amerických univerzit.

Finálová série začne v sobotu od 13:00 v pražském areálu Joudrs. V neděli se bude hrát v Ostravě od 15:00.