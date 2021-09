Nizozemsko - Česko 9:8 Porážka v nastavené směně odsoudila baseballisty ke dvanácté příčce

Čeští baseballisté do 23 let i přes bojovný výkon podlehli na MS v Mexiku úřadujícím mistrům Evropy z Nizozemska v nastavené směně 8:9. K výhře jim nakonec nestačil ani první český homerun v turnaji v podání Marka Chlupa, ani zlepšená hra v útoku. S jistotou tak obsadí na šampionátu 12. místo, stejně jako v roce 2018 v Kolumbii. V pátek je čeká poslední soupeř, Korea.

Češi nevstoupili do zápasu proti druhému z evropských soupeřů dobře a po dvoubodovém homerunu a dalším doběhu prohrávali po první směně 0:3. Pak se však startující nadhazovač Filip Čapka dostal do pohody a soupeře k ničemu významnému nepustil. Naopak čeští pálkaři byli při chuti. Nejdříve přišel homerun Marka Chlupa ve 4. směně a stejný hráč stáhl v následující hře svým odpalem při všech obsazených metách další tři body a sám po dalším odpalu doběhl už pro pátý bod českého týmu v utkání.

Nizozemský trenér se snažil český tlak mírnit častým střídáním nadhazovačů, ale dalšímu doběhu českých hráčů a zvýšení skóre na 6:3 v 6. hře nezabránil. I soupeř se ale nakonec i přes střídání českého nadhozu dokázal prosadit a třemi body v dohrávce 6. inningu srovnal stav utkání na 6:6. Sedmá směna o vítězi nerozhodla, a tak zápas pokročil do tie-breaku.

V něm se Češi po dobré ulívce, divokém nadhozu a sebeobětovacím odpalu ujali vedení 8:6 a vše vypadalo pro české barvy velmi nadějně. V dohrávce nastavené směny však přišly při ulívce soupeře jediné dvě polařské chyby v zápase a z druhé výhry na turnaji se radoval soupeř.

„Stalo se to nejhorší, co mohlo. Každá prohra s takhle dobrým týmem bolí," okomentoval lakonicky závěr utkání Matěj Vlach, jenž v utkání odpálil 3 hity ze 4 startů a v poli zahrál 4 auty. „Určitě chceme turnaj opustit vítězným zápasem. Půjdeme do toho naplno a uvidíme."

Utkání s Koreou začíná v pátek od 19:30 českého času.