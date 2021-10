Váňa už Velkou pardubickou nepojede

Předloni si dnes osmašedesátiletý Váňa ještě pohrával s myšlenkou, že by Velkou pardubickou rád jel. Dnes už má na věc jiný názor. "Už bych si to zkusit nechtěl," řekl při losování. Na Taxisův příkop, hlavní překážku pardubické, která prošla úpravou, se tak už nerozjede. "Myslím, že už ne. Fyzická kondice, která by k tomu byla potřeba, už dávno odešla," pronesl.

Podobně mluvil před rokem a nyní kývl, že se může psát o kariéře žokeje Váni v minulém času. "No, jasně. Já si myslím, že to bude normální a korektní." I doma prý nahlas zaznělo, že už náročný dostih jako žokej nepojede. "To určitě," přikývl Váňa. Stále je ale aktivní a jezdí i tři koně denně v tréninku. Manželka Pavla ale podle jeho slov nevidí ráda, když si chce skočit. "Prská. Ještě abych se rozhodl, že pojedu Velkou pardubickou, to by mě asi vydědila," usmál se Váňa.

Váňa se stal legendou Velké pardubické. Poprvé okusil dostih v roce 1985 a čtyřikrát vyhrál s Železníkem (1987-89, 1991), jednou s Vronským (1997) a třikrát s Tiumenem (2009-11). Dohromady se objevil na startu osmadvacetkrát a naposledy dojel v roce 2014 předposlední.

Rekordmanem je s osmi žokejskými výhrami i s dvanácti trenérskými. Raději prožíval pardubickou ze sedla. "Když sedneš na koně, tak zapomeneš na všechno a jedeš si dostih podle not, které máš v hlavě. Ale trenér trpí od startu až do cíle a nikomu to nepřeju. Je to hrozný."

Loni trpěl o to víc, že po pádu na Taxisu skončil život koně Sottoventa. A Váňa podporoval změny nejnáročnější překážky. "Mám proto spoustu nepřátel od starých žokejů, kteří jezdili pardubickou, když to byla opravdu těžká překážková dráha. V dnešní době jsou časy prostě jinde. Dostih se běhá daleko rychleji, nesmí se padat, takže koně potřebují větší rychlost. Každá úprava je dobrá. Proč by se měli koně ničit tím, že když udělá chybu, že to třeba zaplatí životem," řekl.

Na dostih připravuje tři koně. K favoritům patří bývalí vítězové No Time To Lose (2017) a Theophilos (2019). Na nováčka Mahe Kinga usedne žokej Jan Faltejsek, který s pěti výhrami může Váňu nahánět. "Honzovi bych to přál. Nejradši bych byl, aby kvůli atmosféře syndikátu (sdružení majitelů) vyhrál Theophilos, ale když to bude jeden z našich koní, tak je mi to jedno," řekl Váňa.

Závod poběží devatenáct koní a Váňa nechtěl tipovat vítěze. "To je těžká otázka. Jeden určitě vyhraje a nechtějte po mně vědět, kterej to bude. Kdybych to věděl, tak si to dopředu zahraju, i když bych neměl," řekl a dodal: "Spíš bych apeloval na pitomce, co tam v podstatě nemají co dělat, aby se drželi vzadu a nedělali problémy koním, kteří mají šanci pardubickou vyhrát."

Do ochozů se po roční pauze zaviněné koronavirem vrátí fanoušci. Koním je to podle Váni jedno. "Nemyslím s, že jsou schopni vnímat atmosféru. Ale já nejsem kůň," řekl Váňa. Pro žokeje a dostihy obecně je návrat diváků nenahraditelný. "O tom se vůbec nebavme, to je jasné. Já jezdil, když bylo okolo dokola čtyřicet tisíc lidí. Čím víc lidí, tím líp pro nás," přikývl.

Stejně jak se vrací obecenstvo, tak Váňa věří, že se začne zvyšovat i dotace dostihu. Kvůli covidu je třímilionová, předloni se rozdělovalo o dva miliony více. "Kdyby tady ty peníze byly, tak sem dostaneme dobré žokeje i koně zvenku. Ale za tohle riziko, jak je dostih těžký, tak za ty prachy je těžké přemluvit majitele, abych jeli riskovat zdraví koně do Pardubic," řekl Váňa.