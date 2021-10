Váňa před Velkou: Apeluji na pitomce, kteří nemají v dostihu co dělat, aby se drželi vzadu!

Do stájí v Bohuslavi, vísce v Karlovarském kraji, se opírá říjnové slunce. Na vyasfaltovaném dvoře klapou kopyta vítěze předloňského ročníku Velké pardubické Theophilose. Je v obležení desítek členů Dostihového klubu, který si koně pronajímá od legendárního žokeje a trenéra Josefa Váni. Hladí ho, dávají mu pamlsky. A nabádají ho, aby to v nedělní 131. Velké všem nandal. Dokáže to?

„Hlavně, aby byl zdravý. Vítězství by byla třešnička na dortu,“ řekla Pavla Váňová, manželka osminásobného vítěze slavného dostihu Josefa Váni.

„Dal jsem mu do boxu pyramidu, poběží dobře,“ dodal její muž. Pyramida ve stájích se mu už mnohokrát osvědčila.

Josef Váňa ošetřuje koně pod pyramidálním kuželem.

Věra Keilová, Právo

Kromě Theophila bude mít na startu další dva koně: nováčka Maher Kinga a ostříleného No Time To Lose, jenž vyhrál Velkou v roce 2017. Kterému z nich nejvíc věří?

„Záleží na počasí. No Time To Lose má rád měkkou půdu. Když naprší a bude mít štěstí, že absolvuje dostih bez problémů, těžko ho někdo porazí. Pokud bude sucho, věřím Theophilovi. Zkusíme mu sundat beránky, které nosí, aby neviděl vedle sebe ani dozadu. Aby ho nic nezneklidňovalo. Jenže v kvalifikaci ve finiši prohrál, protože neviděl koně, který po něm šel. Pokud by ho viděl, před sebe by ho nepustil,“ vysvětlil Váňa.

A Maher King, který má skokový potenciál? „Má také super papír, že sedm kilometrů může vydržet. Přál bych možná triumf Theophilovi kvůli nadšeným lidem z Dostihového klubu, ale když vyhraje kterýkoli z našich koní, bude mi to jedno," dodal 12násobný vítěz Velké pardubické v roli trenéra.

Josef Váňa s předloňským vítězem Velké pardubické Theophilosem při setkání se členy Dostihového klubu.

Robert Neumann, Sport.cz

Do nedělního dostihu nemůže nasadit Lucky Valentinea, jehož si klub také pronajímá. Má problém s nohou. Když se jej při setkání v Bohuslavi postarší pán snažil obejít, neklidně pohodil zadkem. „Ženský předek a koňský zadek jsou vždycky nebezpečný,“ zavtipkoval Váňa.

Koho považuje za největší konkurenty svého trojlístku? Patří mezi ně Hegnus, který zvítězil v Pardubicích před rokem? „Hegnus se mi nelíbil, jak odběhl svoji kvalifikaci. Nezdál se mi úplně v pořádku. Dostih může být zajímavý, extra favorita nevidím. Rád bych však apeloval na pitomce, kteří nemají v dostihu v podstatě co dělat. Aby se drželi vzadu a nedělali problémy koním, kteří mají šanci pardubickou vyhrát," doplnil Váňa.