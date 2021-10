Medailistka z ME Přibylová ukončila kariéru, bude maminkou

"Myslím, že končím definitivně. Určitě budu chtít sportovat dál, ale v pětiboji už se asi realizovat nebudu. Bylo to krásné, ale stačilo. Tím myslím, že je to tak náročné, že pokud si život s dítětem nějak představuji, tak to trénování s tím úplně nejde dohromady," uvedla Přibylová v rozhovoru na svazovém webu.

Česká reprezentantka slavila největší úspěchy v závodech smíšených dvojic. V roce 2019 získala stříbro na ME v Bathu s Davidem Kindlem, ve Světovém poháru má na kontě vítězství s Janem Kufem v Sofii (2018) a druhé místo s Polívkou v Káhiře (2019). Na mistrovství světa v Mexiku před třemi lety vybojovala s Polívkou páté místo. V posledních letech ji ale provázely zdravotní problémy včetně komplikované nákazy koronavirem.