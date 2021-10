Softbalistky Joudrs poosmé ovládly extraligu

Včera

Novák na zápasnickém MS devatenáctý

MS v zápase v Oslu: Muži - řecko-římský styl: Do 55 kg: 1. Macui (Jap.), 2. Seferšajev (Rus.), 3. Azizli (Ázer.) a Curcumia (Gruz.). Do 72: 1. Amojan (Arm.), 2. Kutuzov (Rus.), 3. Sahakyan (Pol.) a Sleiva (Lit.). Do 77: 1. Vlasov (Rus.), 2. Sulejmanov (Ázer.), 3. Garají (Írán) a Schwarz (Něm.). Do 82: 1. Husejnov (Ázer.), 2. Akbudak (Tur.), 3. Akijev (Rus.) a Poštám (Írán),...19. Novák (ČR)