Váňa den před Velkou zkoušel nový Taxis! Kdo je favoritem letošního ročníku?

„Přes Taxis jsem skákal pětadvacetkrát. Měl jsem pomůcku: Jel jsem kolmo na nejvyšší strom v nedalekém lesíku, dopadl jsem skoro vždycky sem," ukázal Váňa na místo, zhruba půl metru za doskokovou hranou. Do očí se mu při tom opíralo ostré odpolední slunce.

„Třikrát se to sepsulo tak, že jsem musel jinak. Jednou jsem se Železníkem spadl, když nás zastavili ochránci zvířat, nebo jak se nazývají. I tak by příkop přeskočil, věděl, že za plotem je díra. Bohužel před námi upadl francouzský kůň, Železník o něj zakopl," popisoval 8násobný vítěz Velké zkušenosti s Taxisem už ze dna upraveného příkopu.

Původně měl hloubku dva metry, doskokovou hranu kolmou. „Pokud kůň upadl, nemohl už vylézt. Musíme jít s dobou, se změnami souhlasím," uvedl Váňa. V létě slavná překážka doznala změn. Původně dvoumetrová jáma za živým plotem, zmenšená v roce 1994 o metr, má nyní 75 centimetrů. Impulsem byl smrtelný pád Váňova osmiletého svěřence Sottoventa v minulém ročníku. Celkem na Taxisu v historii Velké pardubické zahynulo 26 koní.

Upravený Taxisův příkop den před 131. ročníkem Velké pardubické.

Robert Neumann, Sport.cz

„Nikdo se nechce dívat, jak na překážkách umírají koně. Nemluvil bych ale o tom, že se Taxis zasypal. Jen jsme upravili tvar příkopu za živým plotem. Použili jsme minimum zeminy tak, abychom vytvořili šikminu, která zmírní úhel a odstraní nebezpečný doskok," vstoupil do diskuze šéf Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Favoritem je Váňův kůň

„Po úpravě, i když kůň příkop nepřeletí, má šanci hrábnout a běžet dál. Uvidíme v neděli," dodal Váňa, který bude mít na startu tři koně (Mahe King, Theophilos, No Time To Lose). Posledně jmenovaný, dvanáctiletý No Time To Lose, je trenéry a žokeji považovaný za favorita. Jeho největšími konkurenty mají být „mladíci" Evžen s Lombarginim nebo Theophilos s obhájcem prvenství Hegnusem. Na startu bude osmnáct koní, z původního seznamu vypadl zraněný Vandual.

„No Time To Lose vyhrál dvě kvalifikace, vypadá, že je ve velké formě. Ale i já si věřím na dobrý výsledek, což znamená umístění, za které je ještě vyplácí finanční odměna. Mr Spex zvládnul v přípravě všechno, je v pohodě," uvedl žokej Jan Kratochvíl. Koni od české legendy věří i sázkové kanceláře. Velké šance dávají i Evženovi. „Na Velké budeme s Evženem poprvé, jde sbírat zkušenosti. Cíle si nedávám," podotkl ostřílený žokej Jaroslav Myška.

Česká dostihová legenda Josef Váňa den před 131. ročníkem Velké pardubické u upraveného Taxisova příkopu se členy Dostihového klubu.

Robert Neumann, Sport.cz

„Letos je dostih otevřený. Nejlepší aktuální formu vykazuje No Time To Lose. Sedí mu celá sezona. Pokud to tak kůň má, většinou dá i ten poslední dostih. Ale víte, jak to u koní je," prohlásil Radek Holčák, trenér loňského vítěze Hegnuse. Bezprostředně po jeho triumfu se začalo mluvit o tom, že Velkou běžel naposledy. Nakonec bude třináctiletý hnědák při tom. „Forma je trošku slabší než loni. Potřeboval by těžší půdu, aby byl dostih o zkušenostech. Pokud bude rychlejší, naše preference klesají," dodává Holčák.

Letošní Velká pardubická se poběží o 3 miliony korun (tradiční částka se v předchozích letech pohybovala okolo 5 milionů korun). Pořadatelé posunuli start o hodinu, tedy na 15.45. Důvodem je snaha o vyšší bezpečnost koní. Ve tři čtvrtě na pět, kdy dostih obligátně začínal, by je mohlo ovlivnit zapadající slunce.