Veterináři před Velkou vyřadili i favorita. Dneska je prohlídka spíš o tom, že se sázkaři podívají na koně, říká Holčák

„Zdravotní prohlídka je nesmysl, se kterým nic nenadělám. Párkrát se mi povedlo prosadit, aby prohlídky nebyly, ale nyní zase musí být. Asi aby byli spokojeni ochránci zvířat," zlobil se Váňa.

Zdravotní komise se skládá ze tří doktorů, specializovaných na koně. Nechají si je předvést v klusu, pak si je prosahají. Když se jim líbí, připustí je k Velké. „Taky se ale stává, že jim start zakážou. Já bych je v takovém případě žaloval. Své koně znám líp než oni, nedovolil bych si přece riskovat jejich zdraví. Nejsem vrah, který by pustil koně do dostihu, který není úplně v pořádku. Tohle bych sám před sebou přece neunesl," dodal osminásobný vítěz Velké v roli žokeje. Jako trenér vyhrál slavný dostih dvanáctkrát.

„Prohlídka má své opodstatnění. Při transportu se může stát cokoli, tohle je prostě pro sichr. Dřív se stávalo, že veterinář nepustil do Velké i favorita. Byly pokusy v minulosti, kdy prohlídky byly nepovinné, ale upustilo se od toho," podotkl Otakar Nový, šéf pořádkové komise Jockey Clubu.

Majitelům a trenérům především vadí, že kvůli prohlídkám musejí s koňmi vyrazit do Pardubic v časných ranních hodinách. Například Váňův Theophilos odjížděl dnes z Chyše kolem čtvrté. „Tohle venku není nikde," tvrdil Váňa. „Vidíte tady nějaký zdravotní úkon? Každý kůň nakračuje jinak, někomu, kdo desetiletého koně vidí poprvé, se může zdát, že kulhá. Je to spíš o tom, že se sázkaři podívají na koně. Nebylo by dobré pustit do dostihu koně, který nevypadá dobře, ale to už se dneska neděje," podotkl během dnešní prohlídky trenér loňského vítěze Hegnuse Radek Holčák.

Proč má tedy Velká tuto specialitu¨, která se jinde nepraktikuje? „Zdravotní prohlídky zavedl před lety pan Petráň, přivezl do Pardubic i veterináře z Cheltenhamu. Dřív totiž byla Velká natolik velký sen, že lidé od koní chtěli startovat za každou cenu. Dneska se jejich zodpovědnost zvýšila, je to tedy spíš přehlídka koní," prohlásil Petr Malík, člen výboru české asociace steeplechase.

Každopádně všech osmnáct koní ranní prohlídkou prošlo, v 15.45 se postaví na start 131. Velké.