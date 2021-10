VELKÁ PARDUBICKÁ ONLINE: Osmnáct koní se utká o triumf

Osmnáct koní dnes běží Velkou pardubickou. Před 131. ročníkem slavného překážkového dostihu je za největšího favorita považován podle sázkových kurzů vítěz z roku 2017 No Time To Lose s žokejem Ondřejem Velkem, šanci uspět má ale řada dalších koní mezi osmnáctkou účastníků. Hlavní bod dostihového odpoledne na pardubickém závodišti má start naplánován na 15:45. Vysílá ČT Sport, online přináší Sport.cz.

Žokej Lukáš Matuský takhle hnal Hegnuse do cíle Velké pardubické loni. Tradičně nabité tribuny při 130. ročníku kvůli koronaviru zely prázdnotou.

Prvenství obhajuje Hegnus v sedle se slovenským žokejem Lukášem Matuským. Vloni zvítězil kvůli koronaviru před prázdným hledištěm, tentokrát pořadatelé očekávají přes dvacet tisíc fanoušků. Titul naposledy obhájila před sedmi lety Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick.

Osminásobný vítěz mezi žokeji Josef Váňa chystá na dostih dalšího vítěze Theophilose (2019), kterého znovu osedlá Josef Bartoš. Překvapit může nováček Mahe King s pětinásobným šampionem Janem Faltejskem. Dvacet let po svém prvním startu ve Velké pardubické se o první triumf pokusí žokej Jaroslav Myška. Spolu se sedmiletým Evženem jsou druhými sázkovým favority (5:1) za No Time To Lose (4,5:1).

Dostih se podruhé za sebou poběží o tři miliony korun, tedy o dva miliony méně, než byla dotace před koronavirovou pandemií. Program mítinku začal už v 10:00.