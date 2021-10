Legendární Velká pardubická umí být pořádně drsná. V neděli odpoledne to poznaly i dostihové legendy. Žokejové Josef Bartoš a Jan Faltejsek na nedělní odpoledne jen tak nezapomenou. První skončil po slavném závodě v nemocnici, z níž poslal fanouškům přes sociální sítě smutný vzkaz, že má zlomenou pánev a čeká jej operace. Tvář druhého jmenovaného zdobilo po krvavém zranění pár stehů. „Jsem v pohodě," hlásil novinářům s pivem v ruce Faltejsek. To jeho kolega Bartoš v tu dobu putoval do nemocnice.

Slavný dostih Velká pardubická se neobešel bez drsných pádů. Známí žokejové Josef Bartoš a Jan Faltejsek do cíle nedorazili. První musel se zraněním do nemocnice, druhý skončil s krvavými šrámy v obličeji.

Hlavní pozornost se pochopitelně točila po doběhu kolem vítěze. Talent i jeho žokej Pavel Složil mladší si vychutnávali ovace nadšených fanoušků. Úplně jiné starosti měla další známá jména - žokejové Josef Bartoš a Jan Faltejsek. Ti své koně do cíle nedovedli.

Předloňský vítěz Theophilos, který se řadil mezi favority, skončil na desáté překážce. Žokej Bartoš po karambolu skončil v sanitce, která jej odvezla z dráhy. S pomocí kolegů pak odkulhal na ošetřovnu. Za chvíli však mířil na nosítkách opět do sanitního vozu. „Mělo by jít jen o naraženou kostrč, ale pro jistotu žokeje Bartoše posíláme na vyšetření do nemocnice," konstatoval ošetřující lékař na dostihovém mítinku v Pardubicích.

Lékař na závodišti se mýlil. Vyšetření v nemocnici ukázala velmi vážné zranění. "Byl to krásný dostihový den, ale bohužel pro mě ne až do konce. Mám zlomenou pánev, čeká mě nejspíš operace. Zdravím všechny a příště to bude lepší," napsal trojnásobný vítěz pardubické Bartoš na sociální sítě.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený Josef Bartoš (@bigjoebartos)

Závod nedokončil ani Jan Faltejsek, který sedlal Mahe Kinga. Tvář mu po doběhu zdobil krvavý šrám. Ten schytal v době, kdy měl pád Theophilos.

„Měl jsem roztržené obočí, spravilo to pár stehů. Jsem v pohodě," oznámil pětinásobný šampion Faltejsek novinářům.

Slavný dostih Velká pardubická se neobešel bez drsných pádů. Známí žokejové Josef Bartoš a Jan Faltejsek do cíle nedorazili. První musel se zraněním do nemocnice, druhý skončil s krvavými šrámy v obličeji.

ROBERT KLEJCH / CNC, Profimedia.cz