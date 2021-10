MOV podle jeho místopředsedy Coatese nemůže tlačit na Čínu kvůli lidským právům

Coates reagoval na výzvy lidsko-právních organizací, aby zimní olympiádu, kterou má v únoru přivítat Peking, odložil, případně ji Číně odebral. Důvodem je postup čínského režimu vůči Tibeťanům, Ujgurům a dalším, především muslimským menšinám. Čína obvinění odmítla.

Coates zdůraznil, že i když lidská práva jsou pro MOV jedním ze základních principů, tak výbor nemůže nijak zasáhnout. "MOV musí zajistit, aby byla lidská práva dodržována v souvislosti s hrami nebo národními olympijskými výbory," prohlásil.

"Nemůžeme přijet do země a říkat jim, co musí a nesmí dělat. My můžeme pouze udělit zemi pořadatelství olympijských her za jasně daných podmínek ve smlouvě a poté dohlížet, aby byly dodržovány," řekl australským médiím.

Na dotaz, proč MOV nedávno zasáhl při převratu v Afghánistánu a pomohl tamním sportovcům, Coates odpověděl, že šlo o jinou situaci. "Naší prací je chránit všechny lidi spojené s olympijským hnutím včetně členů sportovních svazů v Afghánistánu. To ovlivnit můžeme, ale otázku lidských práv v Číně ovlivnit nemůžeme," uvedl.