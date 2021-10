Ustoupí Hamáček? Sportovci podepisují petici na podporu odvolaného ředitele Olympu Berana

Finalistka olympijského závodu v běhu na 1500 metrů Mäki se pro zorganizování petice rozhodla, když se setkala s řadou nesouhlasných reakcí sportovců. "Když s tím nesouhlasí jeden, tak to nemá asi úplně smysl dělat. Když nás bylo víc, tak mi to přišlo jak logický krok," řekla. Text petice sestavovala s partnerem Filipem Sasínkem. "Sdělujeme tam, že nesouhlasíme s rozhodnutím pana ministra a jestli by to mohl ještě zvážit. Pan ředitel toho udělal na Olympu docela dost, tak nám přijde nesmyslné ho bezdůvodně odvolat," přiblížila Mäki.

Tréninkové podmínky v resortním středisku ministerstva vnitra se po Beranově příchodu v roce 2014 zlepšily. Vznikla nová posilovna, atletická dráha je osvětlená a bobisté mají od loňska trenažér na trénování startů. I kvůli tomu se právě svaz bobistů a skeletonu připojil k vlně odporu.

"K dosažení historicky nejlepších výsledků našich sportovců v rámci závodů Světového poháru, mistrovství Evropy či mistrovství světa juniorů a seniorů pomohla významným způsobem právě péče a úctyhodná vstřícnost Olympu a zároveň obrovský progres v tréninkových možnostech celého areálu ve Stromovce v posledních sedmi letech, kdy pan Jiří Beran působil v čele tohoto resortního sportovního centra," uvedl svaz ve vyjádření pro ČTK. Podobně jako ostatní sportovní organizace považují za nešťastné i načasování tohoto kroku necelé čtyři měsíce před zimní olympiádou v Pekingu.

Petice sportovců získává podle Mäki významnou podporu. "Z atletů určitě Radek Juška a je jich docela dost dalších. Potom (olympijský vítěz v trapu) Jiří Lipták. Ten říkal, že v Brně jich taky bylo víc. Říkal, že to pošle dál Jakubu Tomečkovi a dalším střelcům. Četla jsem na netu i zvláštní vyjádření biatlonistů, takže tam si myslím, že jich to taky pár podepíše. Myslím si, že je nás dost," uvedla třicetiletá atletka.

Petici pak bude chtít dopravit na ministerstvo vnitra. "Sice nevíme, jestli to k něčemu bude, ale chceme alespoň vyjádřit náš nesouhlas," dodala držitelka několika českých rekordů.