Softbalisté Chomutova a Ledenic se utkají o titul

Chomutov loni podlehl ve finále Hrochům z Havlíčkova Brodu a nyní doufá, že se vrátí na piedestal pro nejlepší tým republiky. "Bylo by to po osmi letech. Moc si titul přejeme dostat zpátky do našeho města," řekl nadhazovač Marek Malý, který věří v zisk dvanáctého vavřínu.

Žraloci chtějí navázat na triumf z roku 2019. "Pro nás je sezona hodně úspěšná. Nepočítali jsme s tím, že budeme hrát ve finále, protože jsme hodně tým omladili," řekl trenér Ledenic Jaroslav Korčák a dodal: "Titul rozhodně chceme."

V základní části jeho tým nasázel soupeřům 236 bodů i díky 320 odpalům. Na čele pálkařské statistiky je Patrik Kopečný s 48 odpaly. "Ledenice jsou v útoku skvělé, ale my věříme, že můžeme porazit kohokoliv," pronesl Malý.

Finálová série se oproti loňsku hraje pouze na dva vítězné zápasy. Ke zkrácení liga sáhla ve všech letošních zápasech play off. "Dostává to tak zcela jiný náboj. Bude to napínavější," řekl Korčák.

První zápas je na pořadu v sobotu od 13:00 v Ledenicích a vítěz může být znám o den později v Chomutově. Případný rozhodující třetí duel by se hrál v Ledenicích v sobotu 23. října. Zápasy bude živě přenášet kanál YouTube Czech Softball.