Mistrovství Evropy v baseballu 2023 se bude konat v České republice

Získali další šampionát. ČBA má velké zkušenosti s pořadatelstvím velkých turnajů. Evropský šampionát mužů se zde konal naposledy v roce 2014, v roce 2021 Češi hostili ME kadetů, v roce 2019 se v Česku konalo ME kategorie U23. ME se od letošního roku hraje se 16účastníky a zvýšení počtu účastníků samozřejmě zvyšuje také nároky na hřiště a organizaci, čehož si je dobře vědom i předseda ČBA Petr Ditrich.

„Musíme položit důraz na přípravu stadionů a splnit podmínky pro účast profesionálních hráčů. Cítím odpovědnost navázat na pořadatelské tradice ČR nejenom v baseballe," říká Ditrich a pokračuje: „Je to pro nás velká chvíle a příležitost. Musíme udělat vše, abychom ji využili. Míček je na naší straně. Máme připravenu studii proveditelnosti turnaje, a věříme, že ME bude přínosem i pro ekonomiku země. A bude to určitě další významný krok v popularizaci baseballu v ČR. Chceme se zaměřit na rozvojové projekty a vtáhnout heslem 'Česko hraje baseball' do ME i širokou veřejnost."

Baseball Czech

Čeští reprezentanti skončili na ME nejlépe na 4. místě právě na domácím šampionátu v roce 2014. Na posledních třech turnajích obsadili 5. příčku, v roce 2019 bojovali o účast na OH v Tokiu.

Zleva Petr Ditrich, předseda České baseballové asociace, a kouč reprezentace Mike Griffin.

baseball.cz, Tomáš Icík

Finální schválení pořadatelství ME pro Českou republiku zahájilo sérii jednání s jednotlivými kraji, městy a oddíly, o konkrétních pořadatelských klubech by mělo být jasno do konce letošního roku. „Již nyní je naším plánem odehrát čtyři základní skupiny v rámci stadionů po celé ČR, aby baseball mohli vidět fanoušci ze všech koutů republiky," upřesňuje pořadatelské plány Ditrich.

Pro národní tým bude jasným cílem vytoužená medaile, která mu na minulých šampionátech zatím unikla. Teď na ni reprezentace bude chtít dosáhnout za podpory domácího publika.