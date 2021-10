Březina na prahu rozlučkové sezony. Těším se, až malou konečně ukážu našim

Michal Březina vstoupil do Grand Prix 6. místem na Americké brusli.

Vaše jízdy nebyly bezchybné, ale měly velmi slušný standard. Potěšily vás?

V kraťasu byly chyby, při čtveráku jsem ztratil aspoň deset bodů. Celý den jsem byl jakoby trochu uspaný, všechno bylo pomalejší, ale ostatní to tak měli taky, jen dva kluci zajeli čisté jízdy, ani Nathan (trojnásobný mistr světa a Březinův tréninkový kolega) nebyl tak výbušný. Před volnou jízdou už mi i Rafael (trenér Arutjuňan) na tréninku říkal, že jsem vypadal živěji. Udělal jsem malou chybičku při výjezdu ve čtveráku a na konci mi trošku došla šťáva, ale jinak jsem se cítil lépe než před měsícem v Bostonu.

Větší závod jste jel před diváky po dlouhé době, na vaši jízdu hodně reagovali.

Snad po roce a půl, nebyli jsme na to zvyklí. Je to velký rozdíl, energie v závodě byla úplně někde jinde. Písničky Bryana Adamse navíc v Americe dobře znají, tak byla odezva dobrá, úplně něco jiného než při mistrovství světa ve Stockholmu. Když je ticho, tak vás to spíš položí, než nabije, tady jsem díky divákům dojel jízdu s velkou energií, i když už jsem se cítil trochu unaveně.

Dolehlo na vás, že načínáte svoji rozlučkovou sezonu?

Možná jo, v podvědomí bylo, že jsem i proto chtěl zajet dobře. Možná jsem v kraťasu na sebe vyvinul moc velký tlak.

Jaký máte další plán olympijské sezony? Jistě se těšíte, až poprvé ukážete skoro svou dvouletou dceru Nayu Rose rodině v Brně.

Ještě mě čeká Grand Prix v Rusku, jenže ne v Moskvě, ale v Soči, a podle letenky tam poletím dva dny, což bude zajímavá cesta. Pak mistrovství republiky a zůstaneme pár dnů v Česku, aby naši konečně viděli malou a pojedeme zpátky do Los Angeles se chystat na mistrovství Evropy a olympiádu.

Pořád musíte v Kalifornii jezdit i na ledě v rouškách?

Teď už je musíme mít jen při vstupu do haly a uvnitř, na ledě nemusíme, dost se ta nařízení v Kalifornii uvolnila.

Na olympiádě v Pekingu bude mít Česko po třiceti letech zastoupení ve všech kategoriích, absolvujete i soutěž družstev.

To je super, že máme všechny kategorie, věřím, že i týmová soutěž bude zábava. Jen když do volných jízd postoupí opět jen pět týmů, bude těžké se mezi ně dostat s Ruskem, Kanadou, Amerikou, Japonskem nebo Itálií…

Vy se stále častěji zapojujete do trenérské práce jako pomocník kouče Arutjuňana, i v Las Vegas jste stíhal pomáhat Alexe Knierinová z americké sportovní dvojice?

Když jsem první den přišel do haly, měli trénink před námi a trochu jí nešel toeloop. Když mě viděla, zavolala si mě k mantinelu, tak jsem jí s tím trochu pomohl. V závodě pak skočila všechno, tak tu práci, co děláme, zvládla dobře.