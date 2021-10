Skvělé! Grabmüllerová vybojovala bronz na mistrovství světa v terénním triatlonu

🥇 Arthur Serrieres (FRA) and 🥇 Loanne Duvoisin (SUI) are our 2021 World Triathlon Cross Champions! The pair made light work of the mud to take the tape and debut world titles. 🥈 Forissier (FRA) and 🥉Ruzafa (ESP), 🥈Mairhofer (ITA), 🥉Grabmullerova (CZE) #CrossTriWCH2021 pic.twitter.com/SAUzzvcVpl