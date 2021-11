Sáblíková v přípravě naháněla italské rychlíky

„Příprava byla jako každá jiná. Jsme samozřejmě natěšení, přece jen je to olympijský rok," culila se 34letá rychlobruslařka pár dnů před startem nové sezony. Závěrečnou přípravnou fázi absolvovala Sáblíková v německém Inzellu, kde měla absolvovat i dva testovací závody. Kvůli drobným zdravotním komplikacím ale nakonec odjela jen jeden. „Mám odjetou jen trojku a pětku, ale snad to bude dobré," říkala.

V Německu se tým trenéra Petra Nováka částečně připravoval společně s italskou reprezentací a Sáblíková měla možnost vyzkoušet si i ostré „chlapské" tempo.

Rychlobruslařky Martina Sáblíková (nahoře) a Nikola Zdráhalová pózují fotografům.

Michaela Říhová, ČTK

„Kluci třeba měli naplánovaných padesát kol a končili v tempu za 27 sekund na kolo. Já jsem se udržela asi pětačtyřicet kol. Bylo to hodně náročné, ale může se mi to hodit. Trénovali jme i s Franceskou Lollobrigidovou, která má výborné zrychlení. Odjely jsme společně dost ostrých temp, třeba osmadvacetkrát jedno kolo za 29 sekund, což jsou pro nás holky docela bomby," líčila rodačka z Nového Města na Moravě.

Martina Sáblíková v Tomaszówě na trati 3000 m.

Pavel Lebeda/Sport Invest

První Světový pohár v v Tomaszówě Mazowieckém bere Sáblíková jako první sezonní test, jako důležité mezníky vnímá hlavně následující závody ve Stavangeru a v zámoří, kde se bude bojovat o olympijské místenky. Na hlavních tratích české jedničky, třech a pěti kilometrech, je totiž pro Peking vyhrazeno dvacet, resp. dvanáct míst.

„Já považuji už kvalifikaci za malou olympiádu. Míst je strašně málo a je to opravdu náročné," přemítala.

I proto se zatím konkrétními detaily olympijských her v Pekingu příliš nezabývá. „Nechávám to zatím být. Spousta věcí se ještě může změnit, uvidíme, jak covidová situace bude postupovat. Nechci se tím stresovat. Na každém svěťáku to teď navíc bude jiné, co se týká opatření. Už jen tohle plánování bude náročné. Nechci si ještě zasekat hlavu tím, co bude v Číně," dodala Sáblíková.