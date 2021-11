Jessen definitivně skončil

„David už oznámil, že nebude dál vrcholově cvičit. Našel si v Americe zaměstnání a chce se příští rok hlásit na medicínu. To již nejde s gymnastikou skloubit," říká Martin Vlk, předseda České gymnastické federace i Sokola Brno I, jehož dres Jessen při domácích soutěžích oblékal.

První muž české gymnastiky by rád dvojnásobnému olympionikovi za dlouholetou reprezentaci poděkoval. „Nechci to řešit po telefonu. Hodlám Davida pozvat příští rok do Brna, kde se narodil, na tradiční Grand Prix smíšených dvojic. Buď by si mohl ještě naposledy zazávodit, anebo se s ním aspoň na úrovni rozloučíme," plánuje Vlk.

Věří, že i po odchodu dosavadní jedničky bude mít česká sportovní gymnastika na další olympiádě v Paříži v roce 2024 mezi muži zastoupení. „V tuto chvíli k tomu má nejblíž Ondra Kalný z Hradčan, který by se mohl na příští OH probojovat přes jednotlivá nářadí. Jeho velice silnými disciplínami jsou především prostná a přeskok. Na nedávném světovém šampionátu v Japonsku byl v prostných blízko postupu do finále. I tak je jeho čtrnáctá příčka nejlepším českým umístěním na MS za poslední roky," má radost Vlk.

Sportovní gymnasta David Jessen ukončil aktivní kariéru

Foto gymfed.cz

Jediná česká sportovní gymnastka na olympijských hrách v Tokiu, dvacetiletá Aneta Holasová, naopak v aktivní činnosti pokračuje. „Pokud se nepřihodí nic mimořádného, neměla by ani v Paříži za tři roky rozhodně chybět. A na paty jí šlape několik dalších mladých holek," těší Vlka.