Softbalisté vyrážejí do Argentiny. Holobrádek se těší na přípravu s mistry světa, myslí i na titul Locos

Přesně za rok bude na Novém Zélandu zahájeno softbalové mistrovství světa v softbale a chybět na něm nebude ani česká reprezentace. Sezona v Česku ovšem končí dříve než v listopadu, proto národní tým vyrazil na zkušenou do Argentiny, kde na něj čeká čtrnáctidenní soustředění a přípravné zápasy se světovými šampiony. „Chceme zjistit, jaké to je hrát softbal v době, kdy nám běžně končí sezona. A co se týče úrovně, letíme na nejlepší možné místo," potvrzuje Michal Holobrádek, opora národního týmu.