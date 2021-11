Nepochopitelné. Výsměch sportovcům! Češi ostře kritizují chystanou změnu

Pětiboj není pět náhodně poskládaných disciplín, vychází z dovedností, které měl umět člen kavalérie v 19. století, mezi něž pochopitelně patřila jízda na koni. Přízvisko moderní dostal pro odlišení od původního antického skládajícího se z běhu, zápasu, skoku do dálky a hodu diskem a oštěpem.

Součástí olympijských her je od roku 1912, ale kvůli své menší přehlednosti, nákladnosti a zájmu diváků čelil snahám o vyřazení z programu. Proto federace sáhla k několika úpravám ve snaze zvýšit atraktivitu, kdy se spojovaly či zkracovaly disciplíny.

Jenže po hrách v Tokiu učinila tu nejzásadnější a nejkontroverznější změnu. Nahradit parkur od roku 2025 zatím neupřesněnou disciplínou.

„To je podle mě výsměch sportovcům. Přijde mi nepochopitelné, že se tohle může v dnešním světě dít. Je to extrémní změna. Jestli se to má dít, má se to řešit iks let dopředu, a ne, že se během jednoho týdne mezi sebou dohodnou a oznámí to jen tak mimochodem,“ rozčiloval se na svazovém webu Jan Kuf, jenž v Tokiu do poslední střelby bojoval o olympijskou medaili.

„O mě tolik nejde, já už budu mít hodně odzávoděno. Ale co mají dělat ti mladší? Přestat jezdit na koni a začít dělat novou disciplínu? Nebo další tři roky jezdit na koni a dělat šestiboj?“ kroutí Kuf hlavou. Mezi pětibojaři už vznikla petice za odstoupení stávajícího vedení federace, na pátečním setkání se zástupci sportovců ještě pokusí verdikt zvrátit.