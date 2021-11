Olympijská šampionka Leeová se v USA údajně stala terčem rasistického útoku

Olympijská vítězka ve sportovní gymnastice Sunisa Leeová se nedávno údajně stala terčem rasistického útoku. Osmnáctiletá americká reprezentantka, která na hrách v Tokiu získala zlato ve víceboji, to uvedla v magazínu Popsugar.

K incidentu mělo dojít v Los Angeles, když Leeová s přáteli čekala u silnice na taxík. Z projíždějícího auta na ni někdo začal křičet rasistické nadávky a postříkal gymnastku pepřovým sprejem.

"Byla jsem tak naštvaná, protože okamžitě ujeli a nemohla jsem nic dělat," řekla Leeová, která v Tokiu získala také stříbro v družstvech a bronz na bradlech. "Nakonec jsem to nechala být, protože jsem nechtěla udělat něco, co by mě mohlo poškodit," dodala.