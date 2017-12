Král je sesazen, na trůn večer usedne opět královna. Koukalová, Plíšková, nebo Špotáková?

Roční vláda judisty Lukáše Krpálka nad českým sportem je u konce. Po loňském vítězství v anketě o nejlepšího Sportovce roku pronásledovalo a limitovalo olympijského vítěze z Ria až příliš zranění, než aby mohl primát obhájit. Je tudíž víc než pravděpodobné, že se křišťálová královská koruna letos opět vrátí do rukou některé z žen. Největšími aspirantkami na vítězství v 59. ročníku tradiční ankety, jejíž výsledky budou slavnostně vyhlášeny dnes večer v pražském hotelu Hilton, jsou biatlonistka Gabriela Koukalová, tenistka Karolína Plíšková a oštěpařka Barbora Špotáková.

Dlouhých deset let vládly českému sportu žen, než jejich hegemonii narušil v loňském roce Lukáš Krpálek. V letošním ročníku ankety Sportovec roku České republiky, kterou pořádá Klub sportovních novinářů společně s agenturou BPA, se však nedostal ani do finálové desítky. Musel se totiž vyrovnávat se spoustou zranění a zdravotních problémů a vynechat řadu vrcholných soutěží, takže v konečném pořadí figuruje až na osmnácté příčce.

Ani Krpálek nástupce nevybral

„Nedokázal bych vybrat, kdo by mě měl vystřídat, protože končící rok přinesl našemu sportu spoustu úspěchů a medailí jak z mistrovství Evropy, tak i světa," dumal Krpálek nad desítkou nejlepších, která vzešla z hlasování víc než dvou set sportovních novinářů.

„Vždyť třeba skifař Ondra Synek vyhrál evropský i světový veslařský šampionát a mohl by mě vystřídat. A Pepa Dostál se stal také mistrem světa. Hodně vysoko by si zasloužil být i Adam Ondra, jehož výkony jsou obdivuhodné. Vím, o čem mluvím, protože v mládí jsem se horolezectví věnoval, takže jsem poznal, o jak náročný sport jde," upozorňoval Krpálek, že i mezi muži by se mohl najít jeho nástupce.

Těžká volba mezi sedmi šampióny

Zvolit nového krále či královnu českého sportu bylo ovšem letos velice náročné. Vždyť sedm finalistů se pyšní titulem mistr světa. Biatlonistka Gabriela Koukalová, snowboardistka Ester Ledecká, rychlobruslařka Martina Sáblíková, veslař Ondřej Synek a atletka Barbora Špotáková získali tituly v olympijských disciplínách. Kanoisté Josef Dostál a Martin Fuksa sice mají zlato „jen" na neolympijské trati na 500 metrů, ale zároveň získali medaile i v disciplínách, jež do programu olympijských her patří.

Elitní desítku pro závěrečný galavečer doplňuje tenistka Karolína Plíšková, která vyhrála tři turnaje WTA Tour a jako první Češka se stala v končícím roce světovou jedničkou, dále pak oštěpař Jakub Vadlejch, stříbrný z mistrovství světa a vítěz Diamantové ligy, a sportovní lezec Adam Ondra. Ten se už v loňském roce dostal mezi deset nejlepších na úkor olympijských medailistů, letos zazářil zase. Hlasující novináři ocenili zejména jeho výkon v norském Flatangeru, kde vytyčil a přelezl cestu v dosud nikým nenavrhnuté obtížnosti 9c.

Všechno ale nasvědčuje tomu, že královskou korunu si dnes večer nasadí některá z trojice žen. Zatímco ani Gabriela Koukalová, ani Karolína Plíšková ankety ještě nikdy nevyhrály, Barbora Špotáková už si slávy užívala dvakrát. Královnou českého sportu se totiž stala v rletech 2008 a 2012, takže by šlo o její třetí primát.

Čtvrt miliónu pro vítěze

Během slavnostního večera, který začne v pražském hotelu Hilton ve 21:30 za přítomnosti kamer České televize, bude vyhlášen i nejlepší kolektiv roku, dojde i na dekorování nejlepšího juniora a do Síně slávy bude uvedena další legenda českého sportu, která se stane držitelem Ceny Emila Zátopka.

Pro oceněné laureáty jsou připraveny i finanční odměny. Nový král či královna českého sportu si odnese šek na čtvrt miliónu korun, pro druhého v pořadí je připraveno 200 tisíc, pro třetího 170 tisíc korun. Nejlepší sportovní kolektiv odejde z Hiltonu bohatší o 100 tisíc korun.