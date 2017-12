Rusové počítají s tím, že do Koreje vyšlou přes 200 sportovců

Na únorových zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu by mělo startovat více než 200 ruských sportovců. V rozhovoru pro agenturu R-sport to řekl ruský ministr sportu Pavel Kolobkov. Rusko bylo tento měsíc kvůli systematickému dopingu v zemi vyloučeno z účasti na ZOH, jeho sportovci mohou startovat jen pod neutrální vlajkou. Konečný seznam by měl Mezinárodní olympijský výbor zveřejnit v lednu. Na domácích hrách v Soči v roce 2014 se představilo 232 Rusů.