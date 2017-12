Lezecké eso Ondra už myslí na další superprásk

Žádné spaní na vavřínech! Sportovní lezec Adam Ondra na začátku září v norském Flatangeru úspěšně zakončil mnohaměsíční úsilí a po přelezu linie Silence v převislém stropu jeskyně navrhl dosud nepoužitý stupeň klasifikace obtížnosti 9c. V následujícím roce by brněnský pavoučí muž svůj kousek rád zopakoval.

Ondra patří už dlouhodobě do světové špičky, do širšího povědomí se ale dostal v posledních dvou letech svými výkony na hranici lidských možností. Loni se postaral o pozdvižení v kilometrové hladké stěně Dawn Wall na žulový masiv El Capitan v Yosemitech, kterou přelezl v rekordním čase. Letos pak přidal „superprásk" v Norsku.

I proto se podruhé za sebou probojoval do elitní desítky Sportovce roku. „Letos mě nominace překvapila víc. Bez loňského titulu mistra světa a úspěchu v Yosemitech by letošní výkon asi takový ohlas neměl. V uvozovkách jsem vylezl jen na těžkou skálu, ze závodů mám stříbro z ME. Já osobně ale cestu ve stupni 9c považuji za největší milník své dosavadní kariéry," poznamenal vytáhlý hubeňour.

Srovnávání svých úspěchů se ale Ondra brání. „To je jako porovnávat světový rekord na stovce a patnáctistovce. Těžko říct, jestli je obtížnější vylézt 40metrovou cestu v obtížnosti 9c, tisícimetrovou stěnu v Yosemitech nebo vyhrát titul mistra světa. Přesto je pro mě Silence nejvíc. Lezení sportovních cest se věnuju od dětství a troufám si říct, že v tom jsem nejlepší. V téhle cestě jsem uplatnil všechno, co jsem se v průběhu posledních dvaceti let naučil," líčil.

Francie, Itálie. Nebo Kras?

Po náročné sezóně si čtyřiadvacetiletý dobrodruh vybral v prosinci svou tradiční pauzu, ještě před Vánoci už ale opět naskočil do tréninkového módu. „Na dva týdny jsem na lezení zapomněl, byl jsem v Itálii. Teď mě čeká měsíc tréninku a pak chci vyrazit na jih Francie, kde jsou během zimy ideální podmínky," naznačil Ondra nejbližší plány.

Při výhledu do budoucna nezůstává rozhodně při zemi - už příští rok by chtěl otevřít další projekt v obtížnosti, která je zatím pouze jeho vlastní kategorií. „Mám pár kandidátů na další 9c. Buď v italském Arcu u Lago di Garda, nebo v jižní Francii v oblasti Saint Léger," prozradil, kudy se budou ubírat jeho lezecké kroky.

Je ale možné, že jednu z nejtěžších linií vytyčí Ondra nedaleko od Brna. „Máme štěstí, že tu máme zajímavé skalní terény. V Moravském krasu je dokonce jedna cesta v obtížnosti 9b+, což je v klasifikaci hned po 9c. A mám tam vyhlédnutý ještě jeden projekt, který by mohl být dokonce těžší než 9b+," uzavřela světová lezecká jednička.