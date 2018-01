Česká hvězda už zase může trénovat naplno. Mám co dohánět, ale neriskuji, říká Sáblíková

Olympijská sezóna pro Martinu Sáblíkovou nezačala nejlépe. Bolesti zad jí nedovolily trénovat a závodit naplno a česká hvězda se trápila. „Hlavně se trápila hlava,“ přiznala třicetiletá rychlobruslařka. „Jednou jsem mohla trénovat víc, pak méně, nebo vůbec. Vidina zlepšení v nedohlednu, protože chvíli to bylo lepší a pak zase horší,“ zavzpomínala na nepříjemné chvíle ze začátku sezóny.

Teď už je však pětinásobná olympijská medailistka zase plná optimismu. Její zdravotní stav se zlepšil a už zase může trénovat, jak byla zvyklá. „Plním všechny tréninkové plány. Na kole i na bruslích makám naplno,“ hlásila z italského Collalba, kde se nyní připravuje. „Dokonce jsem začala i skákat, což jsem předchozí tři měsíce nemohla. A to je tenhle způsob tréninku velice důležitý,“ dodala s tím, že občas ještě bolest cítí.

„Nejsem ještě stoprocentně fit. Bolest, ale kterou teď cítím se absolutně nedává srovnávat s tím, jaká byla na Světových pohárech v Calgary, Salt Lake City nebo Stavangeru, kde to bylo nejhorší. Pochopitelně se hlídám, když cítím, že mě tahá nějaký sval, zvolním. Čas do olympiády se ale krátí a není na co čekat. Mám v tréninku co dohánět, ale zbytečně neriskuji.“

Radost jí dělají i časy, kterých při trénincích dosahuje. „V sobotu jsem na bruslích už jela hodně rychle, což jsem nečekala.“ Další závody Světového poháru jsou na programu už tento víkend. Zda se na startu v německém Erfurtu objeví i několikanásobná mistryně světa, není ještě zcela jasné. „V plánu to máme. Rozhodneme se ale až v průběhu týdne. Když trenér dojde k závěru, že by bylo prospěšnější zůstat trénovat v Collalbu, závody vynecháme. V hlavě už všichni máme jen olympiádu,“ uzavřela úspěšná rychlobruslařka.