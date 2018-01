Nevídané. Dva hráči ze světové desítky si to rozdají s amatéry

Nejvýznamnější squashová událost roku v České republice se blíží. Ostrava se v sobotu 3. února 2018 stane centrem pozornosti všech squashistů. Na turnaji D Tour FAJNE Ostrava si zahrají dva borci ze světové desítky – Egypťan Ali Farag, světový hráč číslo tři, a Němec Simon Rösner, jenž je na žebříčku osmý. Senzační na celé akci je, že se představí na turnaji, kam se mohl přihlásit kdokoliv. „Hráči, kteří jsou na žebříčku takhle vysoko, se zde nikdy neutkali. A to, že si zahrají proti sportovcům z řad veřejnosti, to je opravdu rarita," říká ředitel turnaje Dobroslav Vlček.

Německý squashita Simon Rösner je osmým hráčem světa. Přesto si přijede zahrát s amatéryn do Ostravy.

Provozovatelé nejmodernějšího squashového centra v České republice, které slaví pět let činnosti, se rozhodli oslavit jubileum turnajem. A aby oslava stála za to, zkusili přilákat hvězdy. Ze světa i ty domácí. Na akci se představí česká jednička Daniel Mekbib, současný 108. hráč světa. „A jim se postaví běžní squashoví nadšenci. Bude to opravdový unikát, že veřejnost dostane šanci zahrát si proti hvězdám," říká s nadšením Vlček.

Přesvědčit dva hráče světové desítky, aby se postavili amatérům, nebylo zrovna jednoduché. To zájem ze strany českých sqashistů byl obrovský, místa v turnajovém pavouku byla zaplněna velmi rychle. „Pro hráče světové desítky je netradiční, že na turnaji odehrají čtyři zápasy za jeden den. Ale ti hráči jsou zvyklí, že jejich utkání trvají dlouho, tady budou zápasy kratší. Nakonec se je povedlo přesvědčit," líčí nadšeně Vlček. „Pro všechny další hráče bude tohle znamenat zážitek na celý život. V nadsázce řeknu, že na kurtu klidně umřou, aby proti hvězdám uhráli aspoň míček," vyhlíží turnaj jeho ředitel.

Forma obou squashistů ze světové desítky je parádní. Němec Rösner vyhrál turnaj hvězd J.P. Morgan s dotací 165 000 dolarů, kde porazil mimo jiné světovou jednička Gregory Gaultiera z Francie. Ali Farag na stejné akci skončil v semifinále, když v pátém setu prohrál nejtěsnějším rozdílem 9:11. „V Ostravě bude mít Farag šanci k odvetě, bude chtít vyhrát," těší se na představení obou hvězd Vlček a věří, že si turnaj nenechají ujít ani fanoušci. „Kapacita hlediště je 300 míst, vstup je zdarma. Věřím, že bude pořád plno," dodává.