Boj trvá. Děravé olympijské síto čistoty i rebélie ruských hokejistů

Při medailovém ceremoniálu si z plných plic zazpívali ruskou hymnu, zatímco halou zněla kvůli sankcím vůči ruské výpravě ta olympijská.

Ilja Kovalčuk připustil, že tým byl pro případ výhry dopředu domluvený, že ruskou hymnou dá najevo nesouhlas se všemi okolnostmi, ačkoli jejím zpěvem na sportovišti porušil pravidla o neutralitě. Ta byla nastavena, aby mohli ruští sportovci v Pchjongčchangu vůbec usilovat o medaile.

То, чего мы ждали: Наша сборная поет гимн России pic.twitter.com/e0U7Xp9zj3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25. února 2018

„Věděli jsme, že to uděláme, když vyhrajeme," řekl historicky nejlepší střelec ruského hokeje pod pěti kruhy. „Moc to pro nás znamená, vždyť jsme nevyhráli od olympiády v roce 1992. A to už je nějaká doba. Tohle byl náš sen. A můj sen od mých pěti let, kdy jsem začal s hokejem. Je to skvělé, úžasný pocit," dodal Kovalčuk.

Bude mít toto porušení nějaké pokračování, dohru? Ne. "Chápeme, že sportovci zrovna prožívali nadšení ze zisku zlaté medaile za výjimečných okolností," citovala představitele MOV agentura AP.

Na začátku prosince minulého roku Mezinárodní olympijský výbor vydal prohlášení, ve kterém určil pravidla pro start ruských sportovců, stalo se tak 66 dnů před zahájením her.

Žádné ruské barvy, neutrální vlajka, označení OSR - Olympijští sportovci z Ruska a Ruský olympijský výbor vyfasoval pokutu 15 miliónů dolarů. Jen za olympiádu v Soči přišli Rusové o 11 medailí.

Hříšníci byli i v Koreji

Ještě před startem se odvolalo 45 ruských sportovců, ale Mezinárodní olympijský výbor jim neumožnil startovat pod pěti kruhy.

Snaha a verdikt, aby v Pchjongčchangu startovali jen čistí sportovci. Všichni poté přísahali při olympijském slibu, který proběhl na začátku her. Jenže v síti dopingu uvázli další.

V průběhu her komisaři chytli curlera Alexandra Krušelnického a bobistku Naděždu Sergejevovou. Oba z Ruska. Ale nebyli sami. Mezi hříšníky se během her zamotal také slovinský hokejista Žiga Jeglič a japonský rychlobruslař Kei Saito.

Špatná výchova. Fakt, nebo špatný vtip?

Počet přistižených nemusí být zdaleka konečný, pozitivní nálezy vyjdou často najevo až s odstupem mnoha let díky zkvalitnění laboratorního testování. Rusové se nicméně v Koreji ohradili, že šlo o selhání jednotlivců, nikoliv systémovou záležitost. "Ty dva dopingové případy jsou důsledkem nedostatečné výchovy a vzdělání. Jde o ojedinělé případy," řekl člen MOV Šamil Tarpiščev, bývalý kapitán ruských tenistů v Davis Cupu a Fed Cupu.

Tarpiščevovo vyjádření podpořila i vedoucí komise pro znovuzačlenění Ruska Nicole Hoevertszová z karibského státečku Aruba. I podle ní se mělo v Koreji jednat o ojedinělé prohřešky a nikoli organizovanou činnost. Což v celkovém kontextu znělo v atmosféře her jako špatný vtip...