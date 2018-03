Byznys musí jet dál. McGregor přijde o pás šampióna

Show musí pokračovat, nechceš bojovat, sebereme ti pás. Jasné, proč by jiní měli čekat, až se McGregor rozhoupe. Devětadvacetiletý irský bojovník byl v kleci naposledy v listopadu 2016. V srpnu 2017 si odskočil vydělat asi sto miliónů do boxerského ringu, kde svedl marketingově výživný duel s Floydem Mayweatherem.

O odebraný pás budou 7. dubna v New Yorku bojovat Tony Ferguson a Khabib Nurmagomedov na galavečeru UFC 223. „Na poslední tiskové konferenci jsem řekl, že oni budou bojovat o titul. Nepůjde o prozatímní titul, bude to titulový zápas," řekl White v rozhovoru pro TMZ Sports.

„Conor tomu rozumí. Conor vydělal hodně peněz, chce nějakou dobu pauzu, ale divize musí jet dál, byznys musí jet dál," přidal prezident nejprestižnější MMA organizace na světě.

Možná se už nevrátí, říká prezident

Ir ale není odstaven na vedlejší kolej. Obě strany ví, že si navzájem mohou pomoci, což také White potvrdil. „Chtěl bych, aby Conor bojoval s vítězem, viděl bych to na srpen, září, ale říkám to celou dobu, nevím. S takovými penězi, které vydělal, se možná nikdy nevrátí zpět. Je to hodně peněz," nevidí do hlavy McGregorovi, který měl odmítnout zápas na galavečeru UFC 222, který se koná v sobotu 3. března. Tam měl proti němu nastoupit Američan Frankie Edgar.

Co bude dále? To neví asi nikdo. Možná se urodí odveta s Mayweatherem. Tihle dva umí nejen bojovat, ale také plnit své účty bankovkami.