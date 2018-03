Hon na legendu byl úspěšný. Devatenáctý domácí titul Koukal nezíská

Od roku 1999 prohrál Jan Koukal na republikovém mistrovství jediný zápas, a to v semifinále v roce 2009. Od té doby vyhrával a vyhrával. Už před šampionátem bylo znát, že soupeři cítí šanci a hon na suveréna posledních let je hlavním tématem mistrovství. Koukal nebyl v pohodě, trápily jej zdravotní problémy, brzdily jej v tréninku. K tomu se přidala viróza. V semifinále mistrovství ze sebe vymačkal možné maximum, ve čtvrté sadě měl dva mečboly, přesto nakonec po dramatické bitvě triumfoval Mekbib.

„Ze začátku jsem hrál zbytečně zbrkle a kazil jsem. Poté jsem se uklidnil a dostával se více do výměn. Odvrácené mečboly mi navíc velice pomohly," prohlásil Daniel Mekbib, který pátý set ovládl poměrem 11:7 a po 72 minutách se mohl radovat z postupu do finále.

„Považuji to za jedno z mých největších vítězství, jsem moc rád, že jsem Koukala poprvé na mistrovství republiky porazil. Je dobře, že squash bude mít nového vítěze. V posledních letech to bylo až moc stereotypní," dodal Mekbib, který o minulém víkendu vyhrál svůj první zahraniční turnaj PSA v Torontu. „To bylo pro mě moc důležité, uklidnilo mě to a v souboji s Koukalem jsem si věřil."

Poražený Koukal byl smutný. Věděl, že výhra byla přes problémy blízko. „Nemám další plány a na nějaké velké hraní to už nevidím," poznamenal. Přitom ještě před rokem plánoval, že nasbírá dvacet titulů.

Na druhou stranu si myslel, že jej konkurence prožene a potrápí daleko víc, když mu do ideální formy scházel pořádný kus. "Očekával jsem, že soupeři, kteří trénovali více, budou proti mně dominantnější," doplnil.

Mekbib ve finále vyzve svého týmového kolegu z brněnské Viktorie - Švece. Ten si poradil ve čtyřech setech s Jakubem Solnickým. „Soupeř hrál neuvěřitelně defenzivně, neudělal jedinou chybu. Trpělivost byla důležitá. Ve finále nebudu favoritem, těším se," prohlásil Švec.

Do finále ženského turnaje se dostaly obě největší favoritky – Anna Serme a Olga Kolářová, která se vrací po mateřské dovolené. Serme, která žije ve Francii, porazila s Terezu Elznicovou jasně 3:0 na sety. „Můj výkon mohl být lepší, ale stačil. Jsem ráda za tento výsledek. Proti Tereze jsem musela tvořit. Asi jsem občas měla být odvážnější, jít dopředu a využít jejího malého tempa," prohlásila Serme, nejlepší česká hráčka na žebříčku PSA (86. místo). Finále žen je na programu od 14:00, finále mužů od 15:00.