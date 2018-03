Revoluce ve squashi: Mekbib poprvé ovládl republikový šampionát

Daniel Mekbib poprvé v kariéře vyhrál mistrovství České republiky ve squashi. Ve finále porazil 3:1 na sety Martina Švece. Navázal tak na výkon ze sobotního semifinále, ve kterém přehrál osmnáctinásobného domácího mistra Jana Koukala. Svůj první titul vybojovala také Anna Serme, když v pěti setech přehrála Olgu Kolářovou. „Prožil jsem dva nejlepší týdny svého života, co se týče squashe. Vyhrál jsem turnaj PSA v Torontu a nyní domácí mistrovství," prohlásil spokojený šampión.

Český squash má nového krále, po osmi letech vlády Jana Koukala se jím stal Daniel Mekbib. Ten do finálového duelu proti týmovému kolegovi z brněnské Viktorie vstoupil lépe, po dvou vyhraných setech vedl 10:7 ve třetím. Jenže Švec vyhrál pět míčů za sebou a třetí sadu ukořistil. „Zápas jsem chtěl rychle zakončit, což byla hloupost. Kdybych zůstal při své hře, jeden z mečbolů bych hned využil. Martin chytil druhou slinu a vycítil šanci," popisoval Mekbib poté, co získal čtvrtou sadu a stal se poprvé mistrem republiky..

„Byl jsem v ten moment nadmíru šťastný. Napadlo mě, že si mohu konečně odpočinout. Hodně jsem trénoval, hrál na turnajích. Do toho jsem letěl patnáct hodin do Kanady a třináct hodin zpět," popisoval Mekbib, který o minulém víkendu zvítězil na turnaji PSA v kanadském Torontu.

Zklamání naopak neskrýval Martin Švec. „Nechal jsem tam všechno, Dan však hrál skvěle. Nasadil jsem asi špatnou taktiku, chybělo více agresivity z mé strany. Dana jsem se snažil utahat volnou hrou, což moc nefungovalo, protože byl hodně aktivní a nedělal chyby," prohlásil Švec, který by se rád posunul do první světové stovky.

„Myslím, že to pro český squash byly zásadní dva týdny. Další hráč ovládl zahraniční turnaj PSA a máme nového vítěze republikového šampionátu. Začíná asi nová éra. Roste tady čtyři nebo pět hráčů, kteří se chtějí zlepšovat," prohlásil Švec.

Sám Mekbib nechce vyhlašovat, kolik by chtěl vyhrát domácích titulů. „Nebudu slibovat deset prvenství a devatenáct už vůbec ne. Honza začal vyhrávat v šestnácti, já v pětadvaceti. To už mi asi nevyjde," pravil v narážce na osmnáct republikových triumfů svého rivala. "Navíc nám roste velká konkurence, vidím pět kluků, kteří se mohou střídat," prohlásil Mekbib.

Po čtyřech odehraných finále získala svůj první republikový titul Anna Serme. V dnešním utkání porazila v pěti setech Olgu Kolářovou, která útočila na svůj pátý triumf. „Je to obrovská úleva, že to konečně vyšlo. Pomůže mi to hlavně psychicky v dalších zápasech," dodala Serme, která převážně žije ve Francii.

Paradoxně nejtěžší moment ve finálovém zápase byla situace v páté sadě, kdy vedla 10:5 a měla několik mečbolů. Za této situace se stejnou soupeřkou prohrála v roce 2016. „Když jsem viděla její úsměv, snažila jsem se na to nemyslet. Naštěstí se tuhle hroznou zkušenost podařilo konečně přebít tímto vítězstvím. Titul pro mě hodně znamená," prohlásila Serme.