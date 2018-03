Zdráhalová je po polovině MS ve víceboji sedmá, Sáblíková osmá

České rychlobruslařky Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková se po polovině mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji na otevřeném oválu v Amsterdamu seřadily na sedmé a osmé pozici. V sobotním třetím závodu na 1500 metrů tak budou usilovat o to, aby zůstaly v elitní osmičce, jež pojede závěrečný závod na 5000 metrů.

Závod na Olympijském stadiónu z roku 1928 nejlépe na těžkém ledu v hustém dešti rozjela Japonka Miho Takagiová, jež vede před domácí obhájkyní titulu Ireen Wüstovou a další Nizozemkou Antoinette de Jongovou.

Sáblíková obhajuje stříbro z loňského šampionátu v Hamaru, ale stupně vítězů se jí výrazně vzdálily už v úvodním závodu na 500 metrů. Šestinásobná olympijská medailistka zajela v náročných podmínkách čas 41,81 a byla až devatenáctá. "Pětistovka nebyla nic moc. Od října jsem na této trati nestartovala a dnes mi to vůbec nešlo. Na holky, se kterými jsem měla bojovat o 'placku', jsem ztratila docela dost," řekla Sáblíková.

Na své silnější trati 3000 m si podle očekávání polepšila, nicméně třetí nejlepší čas 4:21,05 jí stačil jen k posunu na osmé místo, jež jako poslední zaručuje účast ve finále na 5000 metrů. "Trojka byla zvláštní. Jela jsem technicky dost špatně, což ale v tom dešti není divu. Na ledě jsme moc běžela, nejela jsem tak, jak se má," přiznala svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

I přes nepříliš vydařené starty si Sáblíková start v Amsterdamu užívá. "Je to super zážitek. I přes déšť je tady neuvěřitelná atmosféra a lidi fandí. Je to opravdu neuvěřitelné! Jsem hrozně ráda, že tady můžeme startovat, je to zážitek na celý život," uvedla Sáblíková.

Dobrou šanci na absolvování kompletního programu MS má Zdráhalová, která se na pětistovce blýskla děleným čtvrtým místem a na trojce byla devátá. Před závodem na 1500 m ztrácí na Takagiovou 7,73 sekundy a před zkušenou krajankou Sáblíkovou má náskok 1,31 sekundy. Třetí Češka na startu, debutantka Natálie Kerschbaummayr, je poslední dvaadvacátá.

Na zlato po prvním dnu útočí Takagiová, jež vyhrála pětistovku a na trojce zajela druhý čas. Po přepočtu na 1500 metrů vede o 3,42 sekundy před šestinásobnou šampiónkou Wüstovou, jež po devátém místě na pětistovce vyhrála suverénně trojku. De Jongová ztrácí 6,02 sekundy.

Mistrovství světa ve víceboji se jede pod otevřeným nebem poprvé od roku 2001. Šampionát slaví 125 let od prvního ročníku, jenž se konal právě v Amsterdamu v roce 1893.