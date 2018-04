Nejmenší startující vyhrál čtrnáct a půl miliónu. Fanynky si užívaly

"Měl jsem obrovský strach. Bylo by to zničující," řekl osmatřicetiletý Russell. "Tenhle závod jsem ve snech vyhrál už tisíckrát, ale nikdy to nebylo takhle," dodal zkušený irský žokej, jenž se z vítězství radoval poprvé v kariéře.

Osmiletý valach Tiger Roll, jenž startoval s kurzem 10:1, vběhl do cílové rovinky dostihu na čtyři a půl míle na závodišti v Aintree s náskokem deseti délek, rychle mu ale ubývaly síly. Nakonec prémii 500 000 liber (14 a půl miliónu korun) vybojoval nejtěsnějším rozdílem od roku 2012, kdy rozhodl nos.

Pro trenéra Gordona Elliotta to bylo druhé vítězství ve Velké národní, poprvé se radoval v roce 2007. Druhý triumf slavil i majitel Michael O'Leary, generální ředitel nízkonákladových aerolinek Ryanair poprvé uspěl před dvěma lety díky outsiderovi Rule The World s tehdy devatenáctiletým Mullinsem v sedle.