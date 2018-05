Jako Koukalová! Česká golfistka se našla v knize biatlonové hvězdy

Nejlepší česká golfistka Klára Spilková vyrazila na pár týdnů do Ameriky, kde ji, mimo jiné, na přelomu května a června čeká premiérová účast na majoru US Open. Ještě před odletem přiznala, že se při turnajích často cítí jako biatlonistka Gabriela Koukalová. Její biografii s názvem Jiná nedávno četla během turnaje v Maroku, na kterém vybojovala druhé místo. „Četla jsem, jak Gábina byla na mistrovství světa a to, jak popisuje pocity z těch závodů, to se mi strašně líbilo. Našla jsem se v tom,“ přiznává Spilková. Více už v našem videu.

Spilková teď už ale myslí hlavně na to, co ji čeká za oceánem. Nejprve turnaj ve Virginii, pak nižší americká série Symetra Tour, na které se chce rozehrát před majorem US Open. „Je to jeden z nejsledovanějších turnajů během sezóny. Hrozně se těším,“ dodává třiadvacetiletá golfistka a myslí i dál do budoucna. Na olympiádu v Tokiu za dva roky. „Už si vizualizuju, jak budu stát na stupínku vítězů,“ říká.