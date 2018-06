Frintová bojovala v Mexiku o vítězství, ale musela odstoupit

Triatlonistka Vendula Frintová dlouho bojovala o vítězství v sedmém závodu Světového poháru v Mexiku, ale do cíle nakonec nedoběhla. Kvůli zdravotním problémům odstoupila v posledním kole. Jan Čelůstka skončil šestnáctý, i když musel v Huatulcu jet na vypůjčeném kole.

Frintová patřila k favoritkám, startovala s číslem 1 a od začátku se držela v čele startovního pole. Pak ji ale zradilo zdraví. "Dá se říct, že odstoupila z prvního místa. Měla problémy s dýcháním, dokonce se dávila," uvedl reprezentační kouč Lukáš Vrobel v tiskové zprávě triatlonové asociace.

Nejlepší česká závodnice bojuje s přetrvávajícími zdravotními problémy, které ovlivnily její výkon už minulý týden v Cagliari. "Věděla, že její tělo není v optimálním stavu, ale chtěla to zkusit, protože to byl v tomto období její poslední závod, po kterém bude následovat tréninkový blok," dodal Vrobel.

Čelůstka si musel kolo vypůjčit, protože se mu cestou do Mexika ztratilo veškeré vybavení. "Věřím, že kdyby jel na svém kole, skončil by v nejlepší desítce. Ale takhle měl samozřejmě pomalejší depa a také se musel vyrovnat s tím, že neměl ideální posed. Svaly pak zabírají trochu jinak. Do běžecké části šel přibližně z 50. pozice, přesto se v běhu dokázal posunout na 16. místo. Klobouk dolů," řekl trenér Vrobel.

Závod o distancích 750 metrů plavání v Tichém oceánu, 20 km cyklistiky a 5 km běhu vyhráli domácí Rodrigo González a Chelsea Sodarová z USA.