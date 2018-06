Fleretista Choupenitch má z mistrovství Evropy bronz

Čtyřiadvacetiletý Choupenitch se stal teprve druhým českým šermířem, který získal na ME medaili v individuální soutěži. Před 27 lety vybojoval kordista Jiří Douba ve Vídni rovněž bronz. Douba byl ve stejném roce i členem bronzového družstva, vloni se na týmový úspěch podařilo navázat kordistům v sestavě Jiří Beran, Richard Pokorný, Martin Rubeš a Pavel Pitra.

Choupenitch v Srbsku nejprve ovládl bez porážky šestičlennou kvalifikační skupinu. V eliminaci pak na jeho zbrani skončili postupně Belgičan Hans Joachim Lecocq (15:5) a bronzoví medailisté z minulých šampionátů André Sanita z Německa (15:11), Ukrajinec Andrij Pogrebnjak (15:12) a ve čtvrtfinále Jérémy Cadot z Francie (15:6).

Zastavil jej až pětadvacetiletý Garozzo, aktuálně pátý muž žebříčku FIE. Ve vyrovnaném duelu Choupenitche ani jednou nepustil do vedení, ale rozhodující šňůra se mu povedla až od stavu 12:11.

I tak si loňský mistr Evropy do 23 let Choupenitch vynahradil smůlu z loňského seniorského šampionátu v Tbilisi, kde ho od postupu do semifinále dělil jediný bod po porážce 14:15 s Rusem Timurem Safinem. O první seniorskou medaili z velké akce vylepšil svoji sbírku, v které jsou například zlato a dvě stříbra z juniorského ME a bronz a stříbro z juniorského MS.