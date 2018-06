Ministerstvo do sportu zatím dalo 3,7 z plánovaných 5,5 mld. Kč

Sportovci mají v této chvíli k dispozici více peněz než dříve. A to nejen ve srovnání s loňským rokem, kdy se vyplácení dotací na dlouhou dobu zadrhlo kvůli aféře kolem ovlivňování sportovních dotací. "Je to dvakrát více než v roce 2016," řekl Plaga. Do konce června, tedy do poloviny roku, by mělo být vyplaceno dalších 600 miliónů korun.

Vlajkovou lodí ministerstva školství je program Můj klub, který vyplácí peníze přímo do jednotlivých sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Základním kritériem je velikost mládežnické základny, se kterou klub pracuje. Ve třetím roce fungování tohoto programu si kluby rozdělí celkem 1,2 miliardy korun, které mohou použít i na údržbu a provoz sportovišť. "V tuto chvíli posíláme v průměru dvakrát víc prostředků, než to bylo na startu tohoto dotačního programu. Průměrná dotace je lehce přes 200 000 korun," uvedl Plaga.

Uznal, že situace některých klubů není dobrá. Poukázal ale na nízký příspěvek místních samospráv. "Neroste podpora z jednotlivých obcí. Obce, přestože mají větší příjmy z loterijních zdrojů, tak nenavyšují prostředky do oblasti sportu," poznamenal.

Na schválení dotace stále čeká spolek kraje a města, který pořádá Grand Prix České republiky silničních motocyklů. Na brněnský závod seriálu mistrovství světa, který se uskuteční od 3. do 5. srpna, přispěje deseti miliony město Brno a dvaceti milióny Jihomoravský kraj. Po ministerstvu žádá 70 miliónů korun, jako získal loni. Ještě se ale neví, zda peníze dostane. "Rozhodnutí o podpoře MotoGP vyhlásíme v nejbližších dnech," řekl k tomu dnes Plaga.