Sportovci vyzvali Valachovou k omluvě, ta to považuje za absurdní

Nejrazantněji proti Valachové vystoupil předseda tenisového svazu Ivo Kaderka. "Já si myslím, že ta dáma způsobila totální apokalypsu v českém sportu. Zničila to, co vznikalo spontánně v konsensu sportovního prostředí," řekl novinářům.

Ve svém vystoupení na valné hromadě Kaderka vyzval Valachovou, aby se veřejně omluvila a aby vyvodila osobní odpovědnost ohledně svého dalšího působení v politice. Stejně jako ostatní sportovní představitelé ale nepočítal s tím že by se tak stalo. To se vzápětí potvrdilo. "Je to absurdní, já se nesnažila ovlivňovat dotace," napsala ČTK Valachová, která je nyní poslankyní za ČSSD.

Financování sportu se loni zadrhlo, když v květnu vypukla kauza údajného ovlivňování rozdělování sportovních dotací. Policie zadržela tehdejší ministerskou náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou a předsedu fotbalové asociace Miroslava Peltu. Později byla obviněna i ČUS a její předseda Jansta a generální sekretář Jan Boháč. Všichni čelí podezření, že se snažili získat neoprávněné dotace na úkor jiných sportovních organizací.

Místopředseda ČUS Marek Hájek ale připomněl, že Jansta jen upozornil na chybný návrh rozdělení dotací v programu pro střešní organizace, který nerespektoval velikost členské základny. "Expertní komise ministerstva školství ho označila za netransparentní a připravila nový návrh. Jansta se obrátil na náměstkyni Kratochvílovou se žádostí o nápravu a byl obviněn," řekl. "Za obvinění České unie sportu proto mohou netransparentní podmínky, které nastavilo ministerstvo pod vedením ministryně Valachové," dodal.

Jansta upozornil, že Valachová nerespektovala kritéria navržená národní radou pro sport. On sám byl garantem právě programu III, z něhož se financují střešní organizace. Minimálně polovina všech dotací měla být vyplacena do března, ale to ministerstvo pod vedením Valachové nestihlo. "Když vzešla obvinění, všechnu vinu (Valachová) hodila na nás. Kdo nese odpovědnost? Správní orgán. Kdo je hlavou správního orgánu? Ministryně. Ten alibismus, se kterým vystoupila, byl neskutečný," uvedl Jansta.

Valachová ale tvrdí, že naopak nastavila transparentní podmínky. "V těch se neuměli nebo nechtěli někteří pohybovat, protože jim daleko více vyhovuje kalná netransparentní voda," uvedla.

Díky jejím opatřením prý bylo možné, aby policie zasáhla a byly ochráněny veřejné peníze před zneužitím. Trvá na tom, že údajné ovlivňování dotací se dělo bez jejího vědomí. "Takže můj vzkaz je: Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla," dodala Valachová.