Becker hodlá zastavit dražbu svých tenisových klenotů

„Při té dražbě jde jen o to mi ublížit, protože přirozeně na těch věcech lpím," řekl Becker listu Bild am Sonntag. Předpokládá, že pokud by byl kupcem opravdový fanoušek, mohla by aukce vynést při troše štěstí 100.000 eur (2,5 miliónu korun). „A to je nic ve srovnání s požadovanou částkou," podotkl Becker. „Moji právníci v Anglii příští týden požádají o zastavení dražby," dodal.

Na bývalou světovou jedničku a trojnásobného wimbledonského vítěze Beckera byl loni v Británii vyhlášen bankrot kvůli nesplacené půjčce ve výši 3,5 miliónu eur (92 miliónů korun) od soukromé banky Arbuthnot Latham & Co z roku 2015. Do insolvenčního řízení se následně přihlásil i Beckerův bývalý obchodní partner s pohledávkou 36,5 miliónu eur (954 miliónů korun).

Becker se v řízení odvolával i na diplomatickou imunitu, kterou získal letos v dubnu jako zvláštní atašé Středoafrické republiky pro sport a kulturu v Evropské unii. Ministr zahraničí Středoafrické republiky Charles Armel Doubane nicméně odmítl, že by Becker v zemi požíval diplomatický status.