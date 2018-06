Kvitová není sama! V Británii triumfovala i další česká tenistka. Získala divokou kartu na Wimbledon

Birmingham a Ilkley dělí 152 mil (cca 244 km). Tenisová centra v obou britských destinacích měla v neděli stejného jmenovatele - českou radost. Kvitová v jižnějším středisku oslavila už svůj pátý letošní primát, Smitková první. A o to sladší byl, že se rodačka z Hradce Králové musela nejprve probít z tříkolové kvalifikace.

Celkově absolvovala osm zápasů. V tom posledním udolala osmnáctiletou Ukrajinku Jastremskou 7:6, 3:6 a 7:6.

„Finále bylo hodně těsné, ale jsem ráda, že jsem ho zvládla," pravila Smitková po utkání. „Nebyl to vůbec snadný zápas, ale snažila jsem se po celou dobu zaměřovat na svou hru a myslím, že se mi to povedlo," dodala.

Prvním triumfem po čtyřech letech si navíc zajistila účast v hlavní soutěži Wimbledonu. „Je to jako sen. Stále tomu nemůžu uvěřit," soukala ze sebe šťastná Smitková. „Pokusím se ve Wimbledonu hrát můj nejlepší tenis a uvidím, na co to bude stačit. Pro mě už samotná účast je více než to, v co jsem doufala, takže se tam opravdu těším," konstatovala tenistka, která v novém vydání žebříčku WTA poskočila o 68 míst na 167. místo.

Travnatý grandslam začíná v pondělí 2. července a Smitková v něm mimo jiné může narazit i na dvojnásobnou vítězku Kvitovou.