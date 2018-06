Suverenita Kvitové? Před Wimbledonem příslib, ale také bič

O roce 2011 Petra Kvitová často mluví jako o své ideální sezóně. Vyhrála v ní Wimbledon, Turnaj mistryň i Fed Cup. A před nimi ještě další tři turnaje. Letos před startem svého nejoblíbenějšího grandslamu nasbírala ale už trofejí pět. Na co se tedy v podání české tenistky můžeme ještě těšit?

Způsob, jakým v Petrohradu, Dauhá, Praze, Madridu a naposledy v Birminghamu vydrtila konkurenci, byl úchvatný. Svými výkony si ale na sebe 28letá šampiónka zároveň upletla bič. Hrát tak dobře tři týdny před finálovým víkendem v All England Clubu bývá trochu ošidné.

„Netušila jsem, že bych (v Birminghamu) mohla vyhrát. Pro mě je to překvapení," tvrdila Kvitová. Když získala svůj první wimbledonský titul před sedmi lety, podlehla ve finále generálky v Eastbourne Francouzce Bartoliové. Ve Wimbledonu patřila sice do širšího okruhu favoritek, ale jako 8. nasazená mohla hrát uvolněně.

Ve světovém žebříčku jí v tuto chvíli patří stejná pozice, jenže očekávání jsou úplně jiná. „Necítím se na vyhraný grandslam. Pojedu tam a prostě budu hrát. Ale budou tam úplně jiné nervy. Budu se snažit předvést, co půjde, a pak uvidíme," ohlásila Kvitová, na kterou se posledních šest let v All England Clubu pořádá hon. V roce 2014 tlak dokonale ustála a přidala druhý triumf i díky tomu, že byla perfektně fyzicky vyladěná, což byla také zásluha kondičního kouče Marka Všetíčka.

Také David Vydra, který při zápasech divoce gestikuluje vedle trenéra Jiřího Vaňka, nyní odvedl v přípravě s Kvitovou parádní práci. Díky ní může tenistka čerpat z mnohem většího rezervoáru sil než v předchozích letech.

„Už loni se ale psalo, že jsem hlavní aspirantka na titul ve Wimbledonu, ale já se tak necítila a necítím se tak ani teď," připomněla Kvitová porážku ve druhém kole s Američankou Brengleovou. Jenže to bylo vlastně jen pár týdnů od návratu na kurty po dlouhé pauze vzniklé následkem loupežného přepadení... S každým dalším letošním zápasem získává česká bojovnice víc a víc sebevědomí.

„Když má den, tak je ale úplně jedno, kdo proti Petře stojí," tvrdí devítinásobná vítězka wimbledonské dvouhry Martina Navrátilová. Ať je to klidně obhájkyně titulu Muguruzaová, nebo sestry Williamsovy. Ve finálových zápasech má navíc Kvitová úspěšnost 78,1 procenta, v Birminghamu vyhrála už sedmý v řadě, což je její nejdelší kariérní šňůra. Wimbledon už zkrátka vyhlíží českou favoritku.