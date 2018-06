Deblová jednička? To je výzva, dumá Siniaková

„Pomalinku mi dochází, že mi to ještě úplně nedošlo. Všechno se seběhlo hrozně rychle. Dostávala jsem krásné zprávy, gratulace, ale až za pár dnů jsem si řekla, že jsem opravdu grandslamový vítěz. Je to krásný pocit a nezapomenutelný zážitek," zářila dvaadvacetiletá tenistka, která je nyní světovou šestkou ve čtyřhře a patří jí i 40. místo mezi singlistkami.

I když na okruhu WTA hrála už pětkrát finále, z nichž dvě vyhrála, malý pohárek z Roland Garros považuje za svůj životní úspěch. „Je to grandslam a zařadila bych to na nejvyšší příčku. Ohlasů jsem měla spoustu od blízkých, známých, na sociálních sítích toho bylo hrozně moc. Nestíhala jsem to ani vnímat, bylo to určitě krásné a doufám, že to zase zažiju," vykládala Siniaková, která si za odměnu nakoupila oblečení.

„Pěkně decentní věci. Tílka, sukně," pousmála se. „Ale nesleduju se pořád v zrcadle, zvlášť na kurtu je důležitější dobře hrát než vypadat."

S Krejčíkovou jim to letos šlape, ve finále byly už v Šenčenu a Miami, ale až ve Francii si všechno sedlo dokonale. „Jsme dobrý pár a můžeme to určitě dokazovat i dál. Určitě na to máme, a když se to povede, tak to bude bonus navíc."

Zaplní Češky TOP 10?

V nejlepší deblové desítce jsou nyní čtyři Češky. Kromě Siniakové a Krejčíkové (9.) ještě Andrea Sestini Hlaváčková (5.) a Barbora Strýcová (7.). „Časem snad zaplníme celé top 10," smála se vítězka z Paříže. „Být šestá je krásné číslo, ale čím výš, tím líp. Jednička? Proč ne, je to určitě výzva," přikyvovala Siniaková, pro kterou je ale stále prioritou dvouhra.

„Věřím, že se moje sebe vědomí nějak přenese do singlu." Ale jestli to bude už příští týden ve Wimbledonu, tím si hradecká rodačka moc jistá není. Třikrát ze čtyř startů vypadla v prvním kole, jen před dvěma lety prošla do třetího.

„Tráva není můj oblíbený povrch, ale nevadí mi. Skáče to na ní pokaždé jinak, je to specifické, nejde tomu úplně přivyknout, ale moje hra může být dobrá i na trávě. Dokážu se přizpůsobit a využít silné stránky," myslí si Siniaková.

Když odlétá do Anglie, vždycky se těší. Na areál, tradice i ubytování. „Máme už od juniorů pronajaté patro pořád ve stejném baráčku. Pokaždé ve Wimbledonu pomýšlím vysoko, ale hlavně chci vylepšit loňský rok," touží po rehabilitaci za porážku s Řekyní Sakkariovou. „Toho sebevědomí z Paříže můžu využít."

Sezónním cílem je pochopitelně zahrát si v Singapuru. V jihovýchodní Asii měla nastoupit už loni, jenže její tehdejší deblová partnerka Lucie Hradecká si poranila koleno. „Byla to velká smůla, když už jsme se kvalifikovaly, ale to se bohužel stává. Tak uvidíme letos. Snad to bude lepší," popřála si Siniaková.