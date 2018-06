Nasadit Serenu ve Wimbledonu, či nenasadit? Za tenisovou hvězdu se postavila legenda i kamarádka

Měly by tenistky, které se na kurty vrátí po mateřské pauze, na turnajích patřit mezi nasazené hráčky, nebo by se pořadatelé měli řídit jen jejich žebříčkovým umístěním? Téma, o kterém se stále častěji spekuluje a které tak trochu vyvolala Serena Williamsová. Bývalá světová jednička loni na podzim porodila dcerku Alexis Olympii.

Po půlroční pauze při svém návratu figurovala šestatřicetiletá Američanka v žebříčku na čtyři sta devadesátém prvním místě. Aby mohla na turnajích hrát udělili ji většinou pořadatelé divokou kartu. Diskuzi pak vyvolalo French Open, kdy vítězka třiadvaceti grandslamů nebyla nasazená, a i nejlepším hráčkám hrozilo, že se s ní střetnou hned v úvodu turnaje.

Podobné je tomu i teď před Wimbledonem. Pořadatelé slavného grandslamu by se během středy měli rozhodnout, zda bývalou světovou jedničku přeci jen nezařadí mezi nasazené hráčky. Na její obranu nedávno vystoupili legendární tenista John McEnroe a Caroline Wozniacká.

Hráčky proti tomu nejsou

„Myslím, že by měla být nasazená mezi nejlepšími deseti,“ uvedl John McEnroe na webu britského deníku The Telegraph. „Bez urážky, omlouvám se dvaatřicáté hráčce světa, ale mluvíme tady o Sereně Williamsové. Tak to je,“ vysvětloval devětapadesátiletý McEnroe. „Nemyslím si, že by se našla tenistka, která by byla proti tomu, aby Serena byla nasazená.“

„Hlavně, když mluvíme o špičkových tenistkách. Copak by ji některá chtěla potkat v prvním, ve druhém, nebo ve třetím kole? Podle mě určitě nechtěla,“ dodal vítěz sedmi grandslamů. Stejný názor má i Williamsové velká kamarádka Caroline Wozniacká. „Je to nejlepší tenistka, která kdy hrála tento sport. Získala tolik grandslamů a byla mnoho let na čele žebříčku. Zaslouží si být nasazená,“ prohlásila sedmadvacetiletá Dánka.

Co si myslí o nasazení Sereny Williamsové ve Wimbledonu, se tázali i české hvězdy Petry Kvitové. „Podle mě bude nasazena, myslím, že jako devítka,“ řekla dvojnásobná grandslamová vítězka. Jisté je, že na US Open se od letoška změní pravidla pro nasazování tenistek tak, aby hráčky vracející se po mateřské pauze nebyly po propadu žebříčkem kvůli absenci znevýhodněny. „Tenistky po mateřské pauze nesmí být takto trestány,“ uzavřela Katrina Adamsová, šéfka americké tenisové asociace.