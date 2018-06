Výjimečná. Ale i křehká jako Rosický. Český tenis se nemusí o budoucnost bát

Jen žádnou paniku. Český tenis se nemusí o budoucnost bát. Do budoucna může spoléhat na čerstvě devatenáctiletou Markétu Vondroušovou. V juniorské kategorii zářila jako kometa, talentu má na rozdávání, jenže namlsaní fandové čekali, že bude ničit konkurenci i mezi dospělými. „Je to výjimečná hráčka, ale taky křehká, podobně na tom byl ve fotbale třeba Tomáš Rosický. Když bude Markéta v pohodě, nikdo nemusí mít o výsledky strach," říká trenér Martin Fassati, s talentovanou levorukou hráčkou spolupracuje pár měsíců.

Vaše svěřenkyně fanoušky navnadila výsledky v juniorské kategorii i úspěchy v minulé sezóně mezi dospělými. Vyhrála turnaj WTA a v žebříčku byla padesátá. Zaskočilo vás, že teď přišlo několik porážek?

Jedna věc je něco dokázat mezi juniory, ale je těžké v tom pokračovat. Hodně věcí je pro ni nových, holky ale už o Markétě vědí, znají ji, je jim jasné, že si na ni musí dát pozor. Ona se dostala na jinou úroveň. Je tam nedočkavost ze strany diváků, fanoušků, médií. Všichni si myslí, že v tom prostě bude pokračovat. Jenže to je podobné, jako když závodíte jedním autem s horšími auty a pak se dostanete na okruh, kde jedete se stejnými auty. A najedou je to o maličkostech, záleží na celé škále faktorů, aby výkon byl v pořádku.

Vaše spolupráce začala před pár měsíci. Čím na vás udělala dojem?

Viděl jsem obrovský potenciál. Anticipace, pohyb, netradiční řešení. Na túře jsem dlouho. Když se objeví nějaká nová hráčka, tak se na ni člověk chodí koukat. A zvláště, když je ještě z Česka. To cílené seznámení bylo v době, kdy jsem trénoval Kristýnu Plíškovou a ona proti ní hrála. V osmičce v Bielu, hrála výborně a celý turnaj vyhrála, tam jsme její potenciál poznali na vlastní kůži. (směje se)

Formu měla slušnou, rychle poskočila v žebříčku o nějakých 300 míst. Jak těžké je tenhle posun zvládnout?

Hrála na menších turnajích, měla za sebou obrovské množství zápasů, získávala body, zvládala to. Bylo to fyzicky i psychicky namáhavé. Na velké túře je to ale trošku o něčem jiném. Na menších turnajích vyhrála třeba 6:2, 6:1, relativně lehce. Tady i když vyhraje 6:4, 6:3, tak je to samozřejmě namáhavější. Markéta se posunula do lepší společnosti. Teď se tam musí etablovat. Je daleko víc věcí, které musí dělat jako profesionálka. Je to o dlouhodobější práci. Na všechno nejsem ani já připravený.

Jak to myslíte?

Ona má svoji hlavu a jako každý levák, je i Markéta svým způsobem specifická. Je důležité najít ve vztahu trenér – hráč, hráč – trenér určitou důvěru. A to, aby obě strany věřily společnému cíli jejich cesty. Takže se kolem ní snažíme vytvořit zdravé okolí, aby měla kolem lidi, kteří jí a kterým ona věří. Rozhodla se vydat nějakou cestou, chtěla trenéra, který s ní bude jezdit na turnaje, v tomhle není problém. Všichni chceme, aby měl v Markétě český tenis další výbornou hráčku.

Naposledy jste trénoval Kristýnu Plíškovou. Zkusíte obě hráčky srovnat?

To skoro nejde, to bychom mluvili o skoro dvou rozdílných stylech. Hrají jiný tenis, přitom jsou obě hráčky výjimečné. Obecně z hlediska psychiky platí, když člověk vyhrává, tak to funguje. Když se nedaří, tak strmá cesta vzhůru začne být trnitá a pak je důležité nepropadat panice. Je to o dlouhodobé práci. Někdy v ženském tenise zavládne panika a hráčky vymění trenéra. V tomhle je ženská túra hodně specifická a úplně jiná než mužská.

Vaše svěřenkyně se po měsíční pauze zaviněné zraněním teprve dostává do formy. Je to v tomhle směru složitější?

Markéta je absolutně výjimečná hráčka. Nadaná. Má neskutečný oko na situace, vidí, předvídá. Je levačka, řeší situace jednoduše. Je tam ale dlouhodobější záležitost, když se podíváte na křivku její kariéry. Je tam výkon, výkon, výkon, odpočinek, zranění. Tam je důležité, jak se nám dohromady s kondičním trenérem podaří zlepšit její tělesnou schránku. Markéta je křehká. Dá se říct, že její tenis předběhl její tělo. Budeme se snažit, aby její tělo odpovídalo jejímu tenisu a pak nemusíme mít strach, že by něco nezvládla.

Padlo tady slovo psychika. V ženském tenise je asi obzvláště důležitá. To mi asi vyvracet nebudete, že?

Markéta je mladá. Je třeba uvést ji na túru, musí získat určité návyky, že ať vyhraje nebo prohraje, tak některé věci prostě musí udělat. Marek Všetíček kdysi říkal, že člověk musí složit mozaiku, aby se všechno mohlo přiblížit ideálnímu výkonu. My se jí v tom budeme snažit pomáhat, aby byla úspěšná a český tenis nebyl jen o Kvitové a Plíškové. Věřím, že se tam Markéta dostane.

Do kdy by se mozaika měla složit?

Dáváme si postupné cíle. Na začátku jsem chtěl poznat její psychiku v zátěži i ve volnu. Abych si vytvořil společná témata. V ženském tenisu je to daleko důležitější. Teď přijdou další krůčky. Je další důležitá věc a u Markéty obzvlášť, je třeba mluvit, dávat jí podněty a doufat, aby je vzala za své, aby jí přišly jako samozřejmost. Pak už je nikdy nezapomene. Tenhle přístup je pro mladou hráčku moc důležitý. Nefunguje to ve stylu příkaz– výkon, příkaz – výkon.

Jak poznáváte psychiku hráčky v jejím volnu?

Jde o to, aby měla spokojený rodinný život, přátelský život, zajímá mě, jestli čte, co sleduje za seriály, jestli má snahu se sebevzdělávat, číst knížky. Tenis je zlatá klec. Všichni si myslí, že hráčky vydělávají velké peníze atd. atd, ale ona je to řehole, namáhavá na osobní život, psychiku. Není důvod jim závidět. Málokdo to vydrží. Je to fakt složité.

Slyšel jsem, že s výkony vaší svěřenkyně jste vcelku spokojený, ale výher moc není. Prozradíte, zda jste tedy víc kritizoval nebo chválil?

Já víc chválím. Když jste negativní a říkáte, teď jsi to udělala špatně, tak si to člověk zapamatuje, což je špatně. Když člověk chce zahrát úder správně a třikrát se mu to nepovede, tak není důvod něco hanit. Naopak, když třeba prohoz po lajně zahraje dobře, tak je dobré říct, teď to bylo správně, zkus si to zapamatovat, jak jsi to zahrála, jak si se k tomu úderu dostala. Pozitivní věc má větší šanci, že to pak vyleze při zápase.

A jak tedy dáte najevo, když třeba nejste s něčím spokojený?

Já holkám, které jsem vedl, vždycky říkal a tedy i teď Markétě jsem to řekl, že jsou samy sobě zaměstnavatelem. A když cítím, že třeba v tréninku nebo při utkání do toho nedaly maximum, tak se zeptám: Vyhodila by si toho zaměstnance za takový výkon, kdyby si byla majitelkou firmy? Ony samy jsou zodpovědné za to, kolik jim nakonec přistane na účtu. Musí se naučit takhle přemýšlet, když jde na kurt. Obecně platí, že přece přijdu do práce a musím udělat to a to. Musím splnit cíl. To je všude stejné, akorát tady jsou holky zodpovědné za svůj přístup. Když ho hráčka má, odmaká zápas na maximum a prohraje, tak neřeknu ani slovo.

Když jste mluvil o křehkosti, zaslechl jsem v té souvislosti i srovnání s Tomášem Rosickým. Je na místě?

Mně se tohle srovnání líbí. Sice jsou to osobnosti z jiných sportů, ale Tomáše Rosického během celé kariéry trápila zranění. Budeme se snažit, aby to u Markéty bylo z pohledu zranění úplně jiné. Vzpomenete si na to, kdy Tomáš Rosický odehrál celou sezonu?

Doporučil jste své svěřenkyni nějakou změnu?

Pracujeme na tom. Třeba co se týče jídelníčku. Ona jí málo věci. Musíme najít souhru v tom, co bude jíst a co má ráda. Už také zjistila, že bez komplexní přípravy, bez denního cvičení, to nejde. Pár měsíců má nového kondičního kouče, jsme v neustálém kontaktu.

Blíží se Wimbledon. S jakými cíli jste do Anglie odjeli?

Spolupráce je na začátku. Na prvním turnaji se to rozjelo dobře. Porazila jedenáctou hráčku světa Görgesovou, pak ji zbrzdilo zranění, kdy měla dobře rozehraný turnaj se Svitolinovou, pak tři týdny nemohla hrát. Teď máme čistý štít, výhoda je, že neobhajuje body. Je v plné zbroji, zdravá. Uděláme maximum, aby se všechno otočilo k tomu pozitivnímu.

Zahraje si ve Wimbledonu i čtyřhru?

Markéta je šikovná i v deblu. Má oko, dobrý odhad. Jedeme do Anglie na kvalifikaci, aby si zahrála na trávě třeba dva zápasy. Uvidíme, jak to dopadne. Jak jsem říkal, všechno nejde hned. Je to o trpělivosti a dlouhodobé práci. Markéta je výjimečná a věřím, že to dobře dopadne.