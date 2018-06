Murrayho bolestný návrat. Nehrajte jako on, zraníte se, varuje slavný kouč

Pouhé tři odehrané zápasy. A jediné vítězství. To je letos vše. Přesně s takovou bilancí vyrazí do Wimbledonu Andy Murray. Skotský tenista se po vážných problémech s kyčlí pokouší o návrat, který však hodně bolí. A současný kouč korejské hvězdy Čong Hjona Neville Godwin má jasno. "Nemůžete hrát tenis, kdy budete deset let jen bránit, pak se tohle může stát."

Právě od loňského Wimbledonu se začaly psát Murrayho problémy s kyčlí. Jednatřicetiletý tenista se je nejdříve pokoušel řešit pomocí alternativní léčby, na přelomu roku si stav těžce zkoušeného kloubu vyzkoušel v exhibicích. Problémy však přetrvávaly a trojnásobný grandslamový šampión tak musel na začátku roku na operaci.

O návrat se poprvé pokusil na nedávno skončeném turnaji v Queen´s Clubu. A nevedl si špatně. Po velké bitvě podlehl Nicku Kyrgiosovi 6:2, 6:7 a 5:7. "Hrál jsem první soutěžní zápas od loňského Wimbledonu. Musím se přiznat, že více než na výhru jsem se soustředil na své tělo, jak si poradí se zátěží soutěžního zápasu," říkal po utkání dvojnásobný wimbledonský šampión.

Během třetího setu však bylo znát, že do pohody má jednatřicetiletý tenista daleko. Několikrát si mezi výměnami tiskl ruku k zadní části zad, s přibývajícími minutami dokonce začal mírně kulhat. "Ano, měl jsem bolesti. Ani jsem nečekal, že by bylo všechno perfektní. Doufám však, že se to bude postupně zlepšovat," vysvětloval problémy Murray.

Viditelný progres

O mnoho lépe se mu vedlo v Eastbourne, kde na úvod smetl také po zranění se vracejícího Stana Wawrinku 6:1, 6:3, ve druhém však už nestačil na krajana Kyla Edmunda, kterému podlehl dvakrát 4:6.

Důvody k optimismu však přesto našel. "Před dvěma týdny jsem s Kylem trénoval a nebyl jsem schopen proti němu uhrát jediný game. Od té doby jsem udělal veliký progres a můžu být nebezpečným soupeřem pro každého."

Slavného Wimbledonu, který v letech 2013 a 2016 dvakrát ovládl, se však i přes přetrvávající zdravotní problémy zúčastnit chce. "Není to jen o tom, že se chci ve Wimbledonu objevit a nějak to odehrát. Vždy jsem se tady cítil výborně, teď to není jinak. Chci být úspěšný," ujišťuje fanoušky Murray.

Godwin: Tenista nemůže jen bránit

Za příčinami zdravotních problémů stojí však podle současného kouče korejské komety Čong Hjona především způsob Murrayho hry. "Od svého svěřence chci, aby se snažil hrát svůj vlastní styl tenisu. Není možné, aby třeba deset let bránil, jinak dopadne jako Andy Murray a bude mít problémy s kyčlí," upozorňuje na náročný styl bývalé světové jedničky Godwin.

Miláček fanoušků v All England Clubu však své příznivce nechce zklamat. "Ještě nejsem na sto procent rozhodnutý, jestli budu ve Wimbledonu hrát. Ale moc si to přeju. Nemyslím si, že travnatý povrch má pro mě větší rizika než jiný. Půjdu do toho a chci uspět," uzavírá britský tenista.

Nejslavnější turnaj světa začíná 2. července. Bude na něm hrát i Andy Murray?