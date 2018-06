Trenér Vaněk o rozdílu mezi Kvitovou a Plíškovou. Proč mu jedna hráčka tyká a druhá ne?

Karolína Plíšková se pod vedením Jiřího Vaňka vyšvihla až na šesté místo světa, na okruhu WTA vyhrála jako jeho svěřenkyně pět turnajů, v dalších třech si zahrála finále, poprvé si vyzkoušel atmosféru Turnaje mistryň. Úspěšná spolupráce však na konci roku 2016 skončila.

Bývalý 74. tenista světa téměř okamžitě přešel do týmu Petry Kvitové. Ještě než však mohli společně vyrazit na první turnaj, zasáhl do života dvojnásobné wimbledonské šampiónky kriminálník, který ji vážně pořezal na ruce. Vše se událo 20. prosince roku 2016.

Petra Kvitová se turnaje vrátila už po pěti měsících na French Open a velkou zásluhu na tom měl kromě Jiřího Vaňka i kondiční trenér David Vydra. "Je to sice drsný, ale Petře jsme pouštěli filmy s noži a různé horory. Měl jsem vymyšlený, že ji v noci budu chodit strašit a ťukat jí na okno. Takhle jsme si s tou situací hráli, prostě všechno bereme s humorem," popisovali před časem netradiční metody Vaněk a Vydra.

A jak se podle trenéra Jiřího Vaňka liší jeho bývalá svěřenkyně Karolína Plíšková od Petry Kvitové? "Řekl bych, že když obě hrají své maximum, Petra je na tom ještě o trošičku lépe než Karolína. Hra Karolíny je zase více konzistentní, u Petry je to často tak, že když ji to jde, vyhraje celý turnaj, a když ne, tak třeba vypadne v prvním kole," říká kouč.

Plíšková si tykání nepřála

Obě tenistky však Vaněk poznal i mimo kurty. "Většinou to bývá tak, že hráčku nejdříve poznáte jako tenistku na kurtu, její techniku, údery. Až pak více jako člověka mimo dvorec. U Petry to bylo vzhledem k té nešťastné události opačně. Nejdříve jsme se poznali jako lidé, až potom jsem ji začal poznávat jako hráčku na kurtu."

Čtyřicetiletý trenér se rozpovídal i o tom, proč mu Petra Kvitová tyká, zatímco u bývalé světové jedničky to bylo naopak. "S Petrou se známe už mnohem delší dobu, takže tam to tykání přišlo spontánně. U Karolíny to bylo tak, že ona si to nepřála, a proto jsme zůstali i vykání."

Skvělý vztah s Jiřím Vaňkem však měla i Karolína Plíšková. „Můj táta a Jirka jsou mí dva nejdůležitější chlapi v tenisu," prohlásila ještě v době, kdy ji trenér Vaněk vedl, současná světová sedmička.

Bývalá i současná svěřenkyně Jiřího Vaňka jsou největšími českými nadějemi i před v pondělí startujícím Wimbledonem. Jak se jim povede?