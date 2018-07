Na Plíškovou jde nizozemská hrozba! Přemožitelka hvězdné Venus však Češky vůbec nemusí

Druhé kolo. To byl cíl Karolíny Plíškové před letošním ročníkem Wimbledonu. Česká jednička už svoji metu výrazně překonala, v All England Clubu si zahraje osmifinále. A ani tady by rozhodně skončit nechtěla. Proti však bude nizozemská jednička Kiki Bertensová, která se v Londýně prezentuje ve velké formě.