Pizza i svíčková. Plíšková sbírá síly

„Zpětně to hodnotím líp. Chtěla jsem samozřejmě uhrát víc, ale strašně se to vyrovnává. Všechny zápasy jsou hodně těžké. Ne, že bych z toho byla nadšená, ale dá se na tom stavět,“ říká Plíšková, která ve finále favorizuje grandslamovou rekordmanku Serenu Williamsovou. „Říkala jsem to už při čtvrtfinále, že když Serena došla takhle daleko, tak získá další titul. Kerberová jí může dělat problémy, asi to bude vyrovnaný zápas a nakonec vyhraje Serena.“

Plíšková teď bude sbírat síly na cestu přes oceán, kde ji čekají turnaje v Montrealu, Cincinnati a hlavně US Open, kde před dvěma lety došla až do finále. „Měla jsem dva dny po sobě pizzu i zmrzlinu a možná bude i nějaká svíčková, ale nechci, aby se ze mě stala kulička. Budu se udržovat. Nechci vypadnout ze sportovního ani jídelního režimu,“ řekla Plíšková, která včera odtajnila partnerství s firmou Bitters, jež vyrábí mj. energetické nápoje a žvýkačky.

„Všude se snažím být profesionálkou a v jídle jsem měla největší rezervy. Dřív jsem to tolik neřešila, ale je důležité nekazit výkon jídlem. Nemám dietu, nic zázračného, ale snažím se jíst zdravě,“ prohlásila tenistka, která konzultuje své stravování s výživovou poradkyní.

„Při zápase do sebe soukám gely, mám speciální drinky, ale základem je jídlo,“ prohlásila Plíšková. „Musím mít pořád nějaký příjem k tomu, co spálím, abych byla v plusu. Díky tomu se cítím míň unavená. Dobře najíst se dá všude. I když já jsem konzerva a můžu mít těstoviny nebo rizoto celý týden...“